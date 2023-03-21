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В Госдуме анонсировали парламентскую встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 21.03.2023
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13:56 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/vstrecha-1859465238.html
В Госдуме анонсировали парламентскую встречу с Си Цзиньпином
В Госдуме анонсировали парламентскую встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 21.03.2023
В Госдуме анонсировали парламентскую встречу с Си Цзиньпином
Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином состоится во вторник вечером на парламентском уровне, в ней примет участие председатель Госдумы Вячеслав Володин,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:56
2023-03-21T13:56
политика
китай
россия
си цзиньпин
вячеслав володин
дмитрий новиков
госдума рф
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином состоится во вторник вечером на парламентском уровне, в ней примет участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщил РИА Новости первый зампредседателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что встречи фракции КПРФ и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут во вторник и среду. Зюганов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 15 марта заявил, что в партии готовятся к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
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политика, китай, россия, си цзиньпин, вячеслав володин, дмитрий новиков, госдума рф
Политика, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Вячеслав Володин, Дмитрий Новиков, Госдума РФ
В Госдуме анонсировали парламентскую встречу с Си Цзиньпином

Депутат Новиков: парламентская встреча с Си Цзиньпином пройдет вечером с участием Володина

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином состоится во вторник вечером на парламентском уровне, в ней примет участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщил РИА Новости первый зампредседателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что встречи фракции КПРФ и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут во вторник и среду.
«
"Встреча эта будет на полях общей встречи лидеров парламентских России сегодня во второй половине дня, там будут также Володин и ряд других лиц… Похоже, что не в Думе (пройдет встреча), - сказал Новиков.
Зюганов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 15 марта заявил, что в партии готовятся к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
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ПолитикаКитайРоссияСи ЦзиньпинВячеслав ВолодинДмитрий НовиковГосдума РФ
 
 
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