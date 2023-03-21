https://ria.ru/20230321/vstrecha-1859465238.html

В Госдуме анонсировали парламентскую встречу с Си Цзиньпином

В Госдуме анонсировали парламентскую встречу с Си Цзиньпином - РИА Новости, 21.03.2023

В Госдуме анонсировали парламентскую встречу с Си Цзиньпином

Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином состоится во вторник вечером на парламентском уровне, в ней примет участие председатель Госдумы Вячеслав Володин,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:56

2023-03-21T13:56

2023-03-21T13:56

политика

китай

россия

си цзиньпин

вячеслав володин

дмитрий новиков

госдума рф

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Встреча с председателем КНР Си Цзиньпином состоится во вторник вечером на парламентском уровне, в ней примет участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщил РИА Новости первый зампредседателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что встречи фракции КПРФ и председателя КНР Си Цзиньпина пройдут во вторник и среду. Зюганов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 15 марта заявил, что в партии готовятся к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, китай, россия, си цзиньпин, вячеслав володин, дмитрий новиков, госдума рф