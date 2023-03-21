https://ria.ru/20230321/vstrecha-1859452324.html

Песков сообщил расписание встречи Путина и Си Цзиньпина на сегодня

Песков сообщил расписание встречи Путина и Си Цзиньпина на сегодня - РИА Новости, 21.03.2023

Песков сообщил расписание встречи Путина и Си Цзиньпина на сегодня

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после 15.00 будет церемония официальной встречи президента РФ Владимира... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:24

2023-03-21T13:24

2023-03-21T13:29

политика

россия

китай

пекин

си цзиньпин

владимир путин

дмитрий песков

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что после 15.00 будет церемония официальной встречи президента РФ Владимира Путина главы КНР Си Цзиньпина в узком составе, затем будет церемония подписания соглашения и государственный обед."Сегодня в Большом Кремлевском Дворце ориентировочно после 15.00 запланирована церемония официальной встречи, затем будет беседа с Си Цзиньпином, она называется в "узком составе", но на самом деле, относительно узкий, там будет достаточно представительная делегация с нашей стороны: там будет и (Дмитрий) Медведев (зампредседателя Совбеза РФ), и (глава МИД РФ Сергей) Лавров, и (помощник президента РФ Юрий) Ушаков, и (помощник президента Максим) Орешкин, и (Игорь) Моргулов, наш посол в Пекине... (глава ЦБ Эльвира) Набиуллина... (глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий) Фадеев. И затем будут уже в расширенном составе российско-китайские переговоры, там еще будет больше участников в составе с нашей стороны", - сообщил Песков журналистам.Он также добавил, что потом за этими церемониями пройдет подписание совместных документов, и затем там же в малахитовом фойе Путин и Си Цзиньпин обратятся с заявлениями. Затем состоится государственный обед от имени президента России в честь председателя КНР, там тоже будут официальные тосты.Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.Председатель КНР по прибытии в РФ выразил уверенность, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Он также отметил, что ожидает обстоятельного обмена мнениями с Путиным по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

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китай

пекин

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политика, россия, китай, пекин, си цзиньпин, владимир путин, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф)