https://ria.ru/20230321/vstrecha-1859395494.html
Мишустин и Си Цзиньпин начали встречу
Мишустин и Си Цзиньпин начали встречу - РИА Новости, 21.03.2023
Мишустин и Си Цзиньпин начали встречу
Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Дом правительства России на встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:04
2023-03-21T11:04
2023-03-21T11:42
экономика
китай
россия
си цзиньпин
михаил мишустин
москва
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Дом правительства России на встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил корреспондент РИА Новости. Китайский лидер и глава российского правительства поприветствовали друг друга рукопожатием.Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с Мишустиным: из-за пандемии визиты несколько лет были невозможны. Председатель КНР пригласил российского премьера посетить Китай как можно скорее.Он также призвал активизировать работу межправительственных механизмов двух стран.Этим переговорам предшествовала 27-я регулярная встреча глав правительств России и Китая в декабре 2022 года. На ней Мишустин заявил, что Москва и Пекин готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, а у двух стран совпадают подходы по многим проблемам современности.Си Цзиньпин прибыл в Москву накануне. Это первая заграничная поездка председателя КНР после переизбрания на третий срок. Вчера у него состоялись неформальная встреча и ужин с президентом Владимиром Путиным, сегодня главы государств также проведут официальные переговоры. Визит продлится до 22 марта.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, си цзиньпин, михаил мишустин, москва
Экономика, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Михаил Мишустин, Москва
Мишустин и Си Цзиньпин начали встречу
Премьер России Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин начали встречу в Доме правительства
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Дом правительства России на встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил корреспондент РИА Новости.
Китайский лидер и глава российского правительства поприветствовали друг друга рукопожатием.
Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с Мишустиным: из-за пандемии визиты несколько лет были невозможны. Председатель КНР пригласил российского премьера посетить Китай как можно скорее.
Он также призвал активизировать работу межправительственных механизмов двух стран.
Этим переговорам предшествовала 27-я регулярная встреча глав правительств России
и Китая
в декабре 2022 года. На ней Мишустин заявил, что Москва
и Пекин
готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, а у двух стран совпадают подходы по многим проблемам современности.
Си Цзиньпин прибыл в Москву накануне. Это первая заграничная поездка председателя КНР после переизбрания на третий срок. Вчера у него состоялись неформальная встреча и ужин с президентом Владимиром Путиным
, сегодня главы государств также проведут официальные переговоры. Визит продлится до 22 марта.
Путин и Си продолжат "великий поход"