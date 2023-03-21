https://ria.ru/20230321/vstrecha-1859395494.html

Мишустин и Си Цзиньпин начали встречу

Мишустин и Си Цзиньпин начали встречу - РИА Новости, 21.03.2023

Мишустин и Си Цзиньпин начали встречу

Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Дом правительства России на встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:04

2023-03-21T11:04

2023-03-21T11:42

экономика

китай

россия

си цзиньпин

михаил мишустин

москва

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин приехал в Дом правительства России на встречу с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщил корреспондент РИА Новости. Китайский лидер и глава российского правительства поприветствовали друг друга рукопожатием.Си Цзиньпин сказал, что рад познакомиться с Мишустиным: из-за пандемии визиты несколько лет были невозможны. Председатель КНР пригласил российского премьера посетить Китай как можно скорее.Он также призвал активизировать работу межправительственных механизмов двух стран.Этим переговорам предшествовала 27-я регулярная встреча глав правительств России и Китая в декабре 2022 года. На ней Мишустин заявил, что Москва и Пекин готовы вместе противостоять нарастающему внешнему давлению, а у двух стран совпадают подходы по многим проблемам современности.Си Цзиньпин прибыл в Москву накануне. Это первая заграничная поездка председателя КНР после переизбрания на третий срок. Вчера у него состоялись неформальная встреча и ужин с президентом Владимиром Путиным, сегодня главы государств также проведут официальные переговоры. Визит продлится до 22 марта.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, китай, россия, си цзиньпин, михаил мишустин, москва