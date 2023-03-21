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Си Цзиньпин отметил роль России и Китая для продовольственной безопасности

Си Цзиньпин отметил роль России и Китая для продовольственной безопасности - РИА Новости, 21.03.2023

Си Цзиньпин отметил роль России и Китая для продовольственной безопасности

РФ и КНР будут способствовать восстановлению экономики в постпандемийный период, обеспечивать продовольственную безопасность, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:36

2023-03-21T19:36

2023-03-21T19:36

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владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. РФ и КНР будут способствовать восстановлению экономики в постпандемийный период, обеспечивать продовольственную безопасность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Будем способствовать восстановлению мировой экономики в постпандемийный период, наращивать конструктивную силу в формировании многополярного мира и совершенствования системы глобального управления, вносить больший вклад в дело глобальной продовольственной безопасности, энергетической безопасности, бесперебойности цепочек поставок", - сказал Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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в мире, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин