Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин отметил роль России и Китая для продовольственной безопасности - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:36 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/vklad-1859600206.html
Си Цзиньпин отметил роль России и Китая для продовольственной безопасности
Си Цзиньпин отметил роль России и Китая для продовольственной безопасности - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин отметил роль России и Китая для продовольственной безопасности
РФ и КНР будут способствовать восстановлению экономики в постпандемийный период, обеспечивать продовольственную безопасность, заявил председатель КНР Си... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:36
2023-03-21T19:36
в мире
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. РФ и КНР будут способствовать восстановлению экономики в постпандемийный период, обеспечивать продовольственную безопасность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Будем способствовать восстановлению мировой экономики в постпандемийный период, наращивать конструктивную силу в формировании многополярного мира и совершенствования системы глобального управления, вносить больший вклад в дело глобальной продовольственной безопасности, энергетической безопасности, бесперебойности цепочек поставок", - сказал Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20230321/zerno-1859406888.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3b8f8b3f26b10c4ee435fb7d5968aaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин отметил роль России и Китая для продовольственной безопасности

Си Цзиньпин: Россия и Китай будут вносить большой вклад в продовольственную безопасность

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. РФ и КНР будут способствовать восстановлению экономики в постпандемийный период, обеспечивать продовольственную безопасность, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Будем способствовать восстановлению мировой экономики в постпандемийный период, наращивать конструктивную силу в формировании многополярного мира и совершенствования системы глобального управления, вносить больший вклад в дело глобальной продовольственной безопасности, энергетической безопасности, бесперебойности цепочек поставок", - сказал Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года ЗАГЛУШКА
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
Вчера, 11:55
 
В миреРоссияКитайВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала