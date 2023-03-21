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Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль
Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль - РИА Новости, 21.03.2023
Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль
Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:45
2023-03-21T21:45
2023-03-21T21:58
россия
си цзиньпин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости. В Кремле во вторник прошли российско-китайские переговоры и торжественный обед. Президент РФ Владимир Путин вышел на крыльцо проводить китайского коллегу до машины, лидеры пожали друг другу руки и кратко переговорили. Путин несколько раз помахал рукой на прощание."Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены", - сказал Си Цзиньпин."Согласен", - ответил Путин, пожелав ему счастливой дороги."Береги себя, дорогой друг", - попрощался китайский лидер.Путин несколько раз помахал рукой на прощание.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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РИА Новости
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Рукопожатие и пожелание здоровья: Путин и Си Цзиньпин попрощались перед отъездом лидера КНР
Рукопожатие и пожелание здоровья: Путин и Си Цзиньпин попрощались перед отъездом лидера КНР
2023-03-21T21:45
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, си цзиньпин, владимир путин, политика
Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Политика
Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль
Председатель КНР Си Цзиньпин покинул Кремль после переговоров с Владимиром Путиным
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости.
В Кремле во вторник прошли российско-китайские переговоры и торжественный обед.
Президент РФ Владимир Путин
вышел на крыльцо проводить китайского коллегу до машины, лидеры пожали друг другу руки и кратко переговорили. Путин несколько раз помахал рукой на прощание.
"Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены", - сказал Си Цзиньпин.
"Согласен", - ответил Путин, пожелав ему счастливой дороги.
"Береги себя, дорогой друг", - попрощался китайский лидер.
Путин несколько раз помахал рукой на прощание.
Путин и Си продолжат "великий поход"