https://ria.ru/20230321/vizit-1859629559.html

Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль

Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль - РИА Новости, 21.03.2023

Кортеж Си Цзиньпина покинул Кремль

Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:45

2023-03-21T21:45

2023-03-21T21:58

россия

си цзиньпин

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Кортеж председателя КНР Си Цзиньпина покинул Кремль, передает корреспондент РИА Новости. В Кремле во вторник прошли российско-китайские переговоры и торжественный обед. Президент РФ Владимир Путин вышел на крыльцо проводить китайского коллегу до машины, лидеры пожали друг другу руки и кратко переговорили. Путин несколько раз помахал рукой на прощание."Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены", - сказал Си Цзиньпин."Согласен", - ответил Путин, пожелав ему счастливой дороги."Береги себя, дорогой друг", - попрощался китайский лидер.Путин несколько раз помахал рукой на прощание.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

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Рукопожатие и пожелание здоровья: Путин и Си Цзиньпин попрощались перед отъездом лидера КНР Рукопожатие и пожелание здоровья: Путин и Си Цзиньпин попрощались перед отъездом лидера КНР 2023-03-21T21:45 true PT0M38S

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россия, си цзиньпин, владимир путин, политика