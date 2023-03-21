https://ria.ru/20230321/vizit-1859624480.html

"Крутой парень". Жители КНР в интервью CNN признались в любви к Путину

"Крутой парень". Жители КНР в интервью CNN признались в любви к Путину - РИА Новости, 21.03.2023

"Крутой парень". Жители КНР в интервью CNN признались в любви к Путину

Жители Китая положительно оценили визит лидера страны Си Цзиньпина в Россию и назвали президента Владимира Путина решительным, передает CNN. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:10

2023-03-21T21:10

2023-03-21T22:35

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китай

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владимир путин

си цзиньпин

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Жители Китая положительно оценили визит лидера страны Си Цзиньпина в Россию и назвали президента Владимира Путина решительным, передает CNN.Так, один из собеседников издания считает, что прошедшие переговоры поспособствуют дальнейшему улучшению отношений между странами. "Он (собеседник. — Прим. ред.) сказал, что очень любит Путина, потому что он крутой и жесткий парень", — рассказал журналист телеканала. Комментируя ситуацию на Украине, одна жительница Китая выразила надежду на победу России. Другая раскритиковала США за поставки оружия ВСУ, отметив, что верит в видение мира, предложенное Си Цзиньпином. Говоря о Путине, она описала его как "решительного, быстрого и жесткого". Председатель КНР в понедельник прилетел в Москву с трехдневным государственным визитом. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок. Накануне он встретился в Кремле с Владимиром Путиным, политики провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем пообщались за ужином.Сегодня лидеры двух стран провели официальную встречу в узком и расширенном составах, а затем выступили с совместным заявлением.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

россия

китай

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