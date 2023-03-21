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"Крутой парень". Жители КНР в интервью CNN признались в любви к Путину - РИА Новости, 21.03.2023
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21:10 21.03.2023 (обновлено: 22:35 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/vizit-1859624480.html
"Крутой парень". Жители КНР в интервью CNN признались в любви к Путину
"Крутой парень". Жители КНР в интервью CNN признались в любви к Путину - РИА Новости, 21.03.2023
"Крутой парень". Жители КНР в интервью CNN признались в любви к Путину
Жители Китая положительно оценили визит лидера страны Си Цзиньпина в Россию и назвали президента Владимира Путина решительным, передает CNN. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:10
2023-03-21T22:35
в мире
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Жители Китая положительно оценили визит лидера страны Си Цзиньпина в Россию и назвали президента Владимира Путина решительным, передает CNN.Так, один из собеседников издания считает, что прошедшие переговоры поспособствуют дальнейшему улучшению отношений между странами. "Он (собеседник. — Прим. ред.) сказал, что очень любит Путина, потому что он крутой и жесткий парень", — рассказал журналист телеканала. Комментируя ситуацию на Украине, одна жительница Китая выразила надежду на победу России. Другая раскритиковала США за поставки оружия ВСУ, отметив, что верит в видение мира, предложенное Си Цзиньпином. Говоря о Путине, она описала его как "решительного, быстрого и жесткого". Председатель КНР в понедельник прилетел в Москву с трехдневным государственным визитом. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок. Накануне он встретился в Кремле с Владимиром Путиным, политики провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем пообщались за ужином.Сегодня лидеры двух стран провели официальную встречу в узком и расширенном составах, а затем выступили с совместным заявлением.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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в мире, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, украина, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Украина, Вооруженные силы Украины
"Крутой парень". Жители КНР в интервью CNN признались в любви к Путину

CNN: жители Китая признались в любви к Путину и назвали его крутым и жестким парнем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Жители Китая положительно оценили визит лидера страны Си Цзиньпина в Россию и назвали президента Владимира Путина решительным, передает CNN.
Так, один из собеседников издания считает, что прошедшие переговоры поспособствуют дальнейшему улучшению отношений между странами.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин и Си продолжат "великий поход"
Вчера, 08:00
"Он (собеседник. — Прим. ред.) сказал, что очень любит Путина, потому что он крутой и жесткий парень", — рассказал журналист телеканала.
Комментируя ситуацию на Украине, одна жительница Китая выразила надежду на победу России.
Другая раскритиковала США за поставки оружия ВСУ, отметив, что верит в видение мира, предложенное Си Цзиньпином. Говоря о Путине, она описала его как "решительного, быстрого и жесткого".
Председатель КНР в понедельник прилетел в Москву с трехдневным государственным визитом. Это его первая заграничная поездка после переизбрания на третий срок. Накануне он встретился в Кремле с Владимиром Путиным, политики провели неформальные переговоры в формате тет-а-тет, затем пообщались за ужином.
Сегодня лидеры двух стран провели официальную встречу в узком и расширенном составах, а затем выступили с совместным заявлением.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву
20 марта, 08:00
 
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