https://ria.ru/20230321/vizit-1859524704.html

Политолог: визит Си Цзиньпина в Россию знаменует конец однополярной эпохи

Политолог: визит Си Цзиньпина в Россию знаменует конец однополярной эпохи - РИА Новости, 21.03.2023

Политолог: визит Си Цзиньпина в Россию знаменует конец однополярной эпохи

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию подчеркивает конец однополярной эпохи и начало многополярной, заявил РИА Новости проживающий в США сирийский... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:16

2023-03-21T16:16

2023-03-21T16:16

в мире

китай

россия

сша

си цзиньпин

владимир путин

ван и (политик)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию подчеркивает конец однополярной эпохи и начало многополярной, заявил РИА Новости проживающий в США сирийский политолог Нимрод Сулейман. "Этот визит подчеркивает начало многополярной политики и конец однополярной. Все стали это осознавать, несмотря на ожесточенное сопротивление Америки этому", - сказал Сулейман. Он отметил, что визит председателя КНР состоялся в тех условиях, когда Россия и Китай нуждаются в углублении и укреплении отношений, поскольку они являются мишенью для США и Европы. Сулейман подчеркнул, что этому визиту предшествовали поездка президента России Владимира Путина в Крым и Мариуполь и большая дипломатическая работа Китая для соглашения о примирении между Саудовской Аравией и Ираном. В свою очередь, эксперт из Судана Мухаммед аш-Шунейди выразил мнение, что поездка лидера КНР в Россию несет послание Западу и США о том, что мир движется к многополярности. "Новое международное движение поляризации будет также четким, и мир четко разделится на две части – одна поддерживает Америку, другая – коалицию Китая и России", - считает суданский эксперт. Си Цзиньпин по приглашению Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Председатель КНР по прибытии в РФ выразил уверенность, что визит станет плодотворным, придаст новый импульс здоровому и стабильному развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Он также отметил, что ожидает обстоятельного обмена мнениями с Путиным по вопросам двусторонних отношений и важным региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

https://ria.ru/20230320/perspektivy-1858804432.html

китай

россия

сша

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в мире, китай, россия, сша, си цзиньпин, владимир путин, ван и (политик)