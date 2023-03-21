https://ria.ru/20230321/uzy-1859577774.html
Россию и Китай связывают крепкие узы, заявил Путин
Россию и Китай связывают крепкие узы, заявил Путин - РИА Новости, 21.03.2023
Россию и Китай связывают крепкие узы, заявил Путин
Россию и Китай связывают крепкие узы добрососедства, взаимовыручки и поддержки, лидеры стран находятся в постоянном контакте, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:34
2023-03-21T18:34
2023-03-21T19:04
россия
китай
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859257290_0:271:3157:2047_1920x0_80_0_0_a8a43a645c87429ca9d04f0af16679de.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россию и Китай связывают крепкие узы добрососедства, взаимовыручки и поддержки, лидеры стран находятся в постоянном контакте, заявил президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что лидеры стран находятся "в постоянном контакте"."Помимо двусторонних саммитов, встречаемся и на полях международных мероприятий, регулярно обсуждаем по телефону и видеосвязи вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметил Путин.По его словам, такой постоянный контакт "позволяет находить любые - даже в самых сложных ситуациях - решения всех проблем".
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859257290_454:317:2760:2047_1920x0_80_0_0_d37ae3600687a994273f240c79dca7d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Россию и Китай связывают крепкие узы, заявил Путин
Путин отметил, что Россию и Китай связывают крепкие узы добрососедства, поддержки
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россию и Китай связывают крепкие узы добрососедства, взаимовыручки и поддержки, лидеры стран находятся в постоянном контакте, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Россию и Китай связывают крепкие узы добрососедства, взаимовыручки, поддержки, дружбы между нашими народами. Поддерживается активный двусторонний диалог на всех уровнях", - сказал Путин в рамках заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
Он добавил, что лидеры стран находятся "в постоянном контакте".
"Помимо двусторонних саммитов, встречаемся и на полях международных мероприятий, регулярно обсуждаем по телефону и видеосвязи вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметил Путин.
По его словам, такой постоянный контакт "позволяет находить любые - даже в самых сложных ситуациях - решения всех проблем".
Путин и Си продолжат "великий поход"