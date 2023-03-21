https://ria.ru/20230321/uzy-1859577774.html

Россию и Китай связывают крепкие узы, заявил Путин

Россию и Китай связывают крепкие узы, заявил Путин - РИА Новости, 21.03.2023

Россию и Китай связывают крепкие узы, заявил Путин

Россию и Китай связывают крепкие узы добрососедства, взаимовыручки и поддержки, лидеры стран находятся в постоянном контакте, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:34

2023-03-21T18:34

2023-03-21T19:04

россия

китай

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859257290_0:271:3157:2047_1920x0_80_0_0_a8a43a645c87429ca9d04f0af16679de.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россию и Китай связывают крепкие узы добрососедства, взаимовыручки и поддержки, лидеры стран находятся в постоянном контакте, заявил президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что лидеры стран находятся "в постоянном контакте"."Помимо двусторонних саммитов, встречаемся и на полях международных мероприятий, регулярно обсуждаем по телефону и видеосвязи вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметил Путин.По его словам, такой постоянный контакт "позволяет находить любые - даже в самых сложных ситуациях - решения всех проблем".

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, владимир путин