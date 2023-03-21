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Россию и Китай связывают крепкие узы, заявил Путин - РИА Новости, 21.03.2023
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18:34 21.03.2023 (обновлено: 19:04 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/uzy-1859577774.html
Россию и Китай связывают крепкие узы, заявил Путин
Россию и Китай связывают крепкие узы, заявил Путин - РИА Новости, 21.03.2023
Россию и Китай связывают крепкие узы, заявил Путин
Россию и Китай связывают крепкие узы добрососедства, взаимовыручки и поддержки, лидеры стран находятся в постоянном контакте, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:34
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россия
китай
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россию и Китай связывают крепкие узы добрососедства, взаимовыручки и поддержки, лидеры стран находятся в постоянном контакте, заявил президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что лидеры стран находятся "в постоянном контакте"."Помимо двусторонних саммитов, встречаемся и на полях международных мероприятий, регулярно обсуждаем по телефону и видеосвязи вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметил Путин.По его словам, такой постоянный контакт "позволяет находить любые - даже в самых сложных ситуациях - решения всех проблем".
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россия, китай, владимир путин
Россия, Китай, Владимир Путин
Россию и Китай связывают крепкие узы, заявил Путин

Путин отметил, что Россию и Китай связывают крепкие узы добрососедства, поддержки

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россию и Китай связывают крепкие узы добрососедства, взаимовыручки и поддержки, лидеры стран находятся в постоянном контакте, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Россию и Китай связывают крепкие узы добрососедства, взаимовыручки, поддержки, дружбы между нашими народами. Поддерживается активный двусторонний диалог на всех уровнях", - сказал Путин в рамках заявления для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
Он добавил, что лидеры стран находятся "в постоянном контакте".
"Помимо двусторонних саммитов, встречаемся и на полях международных мероприятий, регулярно обсуждаем по телефону и видеосвязи вопросы, представляющие взаимный интерес", - отметил Путин.
По его словам, такой постоянный контакт "позволяет находить любые - даже в самых сложных ситуациях - решения всех проблем".
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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