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Узбекистан и Россия всегда будут вместе, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 21.03.2023
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16:32 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/uzbekistan-1859531111.html
Узбекистан и Россия всегда будут вместе, заявил Мирзиеев
Узбекистан и Россия всегда будут вместе, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 21.03.2023
Узбекистан и Россия всегда будут вместе, заявил Мирзиеев
Узбекистан и Россия всегда были вместе в сложное время, в республике продолжают жить в мире и согласии представители многих народов, заявил во вторник... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:32
2023-03-21T16:32
в мире
узбекистан
россия
шавкат мирзиеев
ташкент
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ТАШКЕНТ, 21 мар – РИА Новости. Узбекистан и Россия всегда были вместе в сложное время, в республике продолжают жить в мире и согласии представители многих народов, заявил во вторник узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев во время праздничных мероприятий в Ташкенте, посвященных Наврузу. Навруз (Новый день - с персидского) - праздник весеннего равноденствия в Узбекистане отмечают 21 марта. По данным пресс-службы президента, Мирзиеев во вторник посетил праздничное мероприятие в ташкентском парке "Янги Узбекистон" (Новый Узбекистан). В частности, глава государства осмотрел выставки национальных культурных центров и народных промыслов. "Правильно в песне сказано, что Русь и Узбекистан были и будут вместе всегда. В самое сложное время мы были вместе и будем вместе", - сказал Мирзиеев, знакомясь с экспозицией Русского культурного центра. Коллектив центра исполнил для президента песню про общие традиции русского и узбекского народов. Президент Узбекистана добавил, что сегодня в республике представители многих народов живут в мире и согласии. "Это наше главное достижение", - добавил Мирзиеев.
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в мире, узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, ташкент
В мире, Узбекистан, Россия, Шавкат Мирзиеев, Ташкент
Узбекистан и Россия всегда будут вместе, заявил Мирзиеев

Президент Мирзиеев заявил, что Узбекистан и Россия всегда будут вместе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 21 мар – РИА Новости. Узбекистан и Россия всегда были вместе в сложное время, в республике продолжают жить в мире и согласии представители многих народов, заявил во вторник узбекистанский президент Шавкат Мирзиеев во время праздничных мероприятий в Ташкенте, посвященных Наврузу.
Навруз (Новый день - с персидского) - праздник весеннего равноденствия в Узбекистане отмечают 21 марта.
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По данным пресс-службы президента, Мирзиеев во вторник посетил праздничное мероприятие в ташкентском парке "Янги Узбекистон" (Новый Узбекистан). В частности, глава государства осмотрел выставки национальных культурных центров и народных промыслов.
"Правильно в песне сказано, что Русь и Узбекистан были и будут вместе всегда. В самое сложное время мы были вместе и будем вместе", - сказал Мирзиеев, знакомясь с экспозицией Русского культурного центра. Коллектив центра исполнил для президента песню про общие традиции русского и узбекского народов.
Президент Узбекистана добавил, что сегодня в республике представители многих народов живут в мире и согласии. "Это наше главное достижение", - добавил Мирзиеев.
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