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Путин заявил, что Россия и Китай выступают против ущерба странам для выгоды - РИА Новости, 21.03.2023
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18:47 21.03.2023 (обновлено: 19:55 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/uscherb-1859582506.html
Путин заявил, что Россия и Китай выступают против ущерба странам для выгоды
Путин заявил, что Россия и Китай выступают против ущерба странам для выгоды - РИА Новости, 21.03.2023
Путин заявил, что Россия и Китай выступают против ущерба странам для выгоды
Россия видит, что в мире расширяется практика нелегитимных санкций и других средств несправедливой конкуренции, Россия и Китай - против нанесения ущерба другим... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:47
2023-03-21T19:55
россия
китай
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия видит, что в мире расширяется практика нелегитимных санкций и других средств несправедливой конкуренции, Россия и Китай - против нанесения ущерба другим странам с целью получения различных преимуществ, заявил президент России Владимир Путин.По словам президента, нарушаются, казалось бы, незыблемые принципы, в частности права стран на суверенную модель развития, свобода торговли, доступ к современных технологиям."В этом контексте Россия и Китай решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран с целью получения военных, политических и экономических преимуществ", - заключил Путин.
https://ria.ru/20230319/putin-1859208969.html
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россия, китай, в мире, владимир путин
Россия, Китай, В мире, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия и Китай выступают против ущерба странам для выгоды

Путин: Россия и Китай выступают против ущерба странам с целью получения преимуществ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Москве
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия видит, что в мире расширяется практика нелегитимных санкций и других средств несправедливой конкуренции, Россия и Китай - против нанесения ущерба другим странам с целью получения различных преимуществ, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы видим, что расширяется практика применения нелегитимных, политических мотивированных санкций и прочих ограничений, использования других средств несправедливой конкуренции в экономической борьбе", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
По словам президента, нарушаются, казалось бы, незыблемые принципы, в частности права стран на суверенную модель развития, свобода торговли, доступ к современных технологиям.
"В этом контексте Россия и Китай решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран с целью получения военных, политических и экономических преимуществ", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее". Статья Путина
19 марта, 23:10
 
РоссияКитайВ миреВладимир Путин
 
 
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