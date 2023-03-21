https://ria.ru/20230321/uscherb-1859582506.html

Путин заявил, что Россия и Китай выступают против ущерба странам для выгоды

Путин заявил, что Россия и Китай выступают против ущерба странам для выгоды - РИА Новости, 21.03.2023

Путин заявил, что Россия и Китай выступают против ущерба странам для выгоды

Россия видит, что в мире расширяется практика нелегитимных санкций и других средств несправедливой конкуренции, Россия и Китай - против нанесения ущерба другим... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:47

2023-03-21T18:47

2023-03-21T19:55

россия

китай

в мире

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859512423_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_864acc732d3dd7d9a23eb387534612d8.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия видит, что в мире расширяется практика нелегитимных санкций и других средств несправедливой конкуренции, Россия и Китай - против нанесения ущерба другим странам с целью получения различных преимуществ, заявил президент России Владимир Путин.По словам президента, нарушаются, казалось бы, незыблемые принципы, в частности права стран на суверенную модель развития, свобода торговли, доступ к современных технологиям."В этом контексте Россия и Китай решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран с целью получения военных, политических и экономических преимуществ", - заключил Путин.

https://ria.ru/20230319/putin-1859208969.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, в мире, владимир путин