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Путин заявил, что Россия и Китай выступают против ущерба странам для выгоды
Путин заявил, что Россия и Китай выступают против ущерба странам для выгоды - РИА Новости, 21.03.2023
Путин заявил, что Россия и Китай выступают против ущерба странам для выгоды
Россия видит, что в мире расширяется практика нелегитимных санкций и других средств несправедливой конкуренции, Россия и Китай - против нанесения ущерба другим... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:47
2023-03-21T18:47
2023-03-21T19:55
россия
китай
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия видит, что в мире расширяется практика нелегитимных санкций и других средств несправедливой конкуренции, Россия и Китай - против нанесения ущерба другим странам с целью получения различных преимуществ, заявил президент России Владимир Путин.По словам президента, нарушаются, казалось бы, незыблемые принципы, в частности права стран на суверенную модель развития, свобода торговли, доступ к современных технологиям."В этом контексте Россия и Китай решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран с целью получения военных, политических и экономических преимуществ", - заключил Путин.
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россия, китай, в мире, владимир путин
Россия, Китай, В мире, Владимир Путин
Путин заявил, что Россия и Китай выступают против ущерба странам для выгоды
Путин: Россия и Китай выступают против ущерба странам с целью получения преимуществ
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия видит, что в мире расширяется практика нелегитимных санкций и других средств несправедливой конкуренции, Россия и Китай - против нанесения ущерба другим странам с целью получения различных преимуществ, заявил президент России Владимир Путин.
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"Мы видим, что расширяется практика применения нелегитимных, политических мотивированных санкций и прочих ограничений, использования других средств несправедливой конкуренции в экономической борьбе", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
По словам президента, нарушаются, казалось бы, незыблемые принципы, в частности права стран на суверенную модель развития, свобода торговли, доступ к современных технологиям.
"В этом контексте Россия и Китай решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран с целью получения военных, политических и экономических преимуществ", - заключил Путин.
"Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее". Статья Путина