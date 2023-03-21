https://ria.ru/20230321/uran-1859589270.html

Минобороны отреагировало на решение Лондона по обедненному урану для Киева

Минобороны отреагировало на решение Лондона по обедненному урану для Киева - РИА Новости, 22.03.2023

Минобороны отреагировало на решение Лондона по обедненному урану для Киева

Москва посмотрит, что собирается передавать Украине Британия, заявившая о возможных поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, но России есть чем ответить,... РИА Новости, 22.03.2023

2023-03-21T19:04

2023-03-21T19:04

2023-03-22T00:29

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сергей шойгу

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Москва. 21 мар - РИА Новости. Москва посмотрит, что собирается передавать Украине Британия, заявившая о возможных поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, но России есть чем ответить, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Сейчас посмотрим, что они собираются передавать", - сказал Шойгу журналистам.Он добавил, что России есть, чем ответить."Здесь можно сказать только одно. Ступенек не так много... Пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше и меньше", - также сказал Шойгу, комментируя инициативу.Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2 Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.

https://ria.ru/20230321/uran-1859550651.html

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лондон, киев, в мире, россия, сергей шойгу