https://ria.ru/20230321/uran-1859589270.html
Минобороны отреагировало на решение Лондона по обедненному урану для Киева
Минобороны отреагировало на решение Лондона по обедненному урану для Киева - РИА Новости, 22.03.2023
Минобороны отреагировало на решение Лондона по обедненному урану для Киева
Москва посмотрит, что собирается передавать Украине Британия, заявившая о возможных поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, но России есть чем ответить,... РИА Новости, 22.03.2023
2023-03-21T19:04
2023-03-21T19:04
2023-03-22T00:29
лондон
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в мире
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сергей шойгу
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Москва. 21 мар - РИА Новости. Москва посмотрит, что собирается передавать Украине Британия, заявившая о возможных поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, но России есть чем ответить, заявил министр обороны Сергей Шойгу."Сейчас посмотрим, что они собираются передавать", - сказал Шойгу журналистам.Он добавил, что России есть, чем ответить."Здесь можно сказать только одно. Ступенек не так много... Пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше и меньше", - также сказал Шойгу, комментируя инициативу.Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что помимо отправки на Украину эскадрона боевых танков Challenger 2 Лондон также передаст ВСУ боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.
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лондон, киев, в мире, россия, сергей шойгу
Лондон, Киев, В мире, Россия, Сергей Шойгу
Минобороны отреагировало на решение Лондона по обедненному урану для Киева
Шойгу: России есть чем ответить на поставки Украине оружия с обедненным ураном
Москва. 21 мар - РИА Новости. Москва посмотрит, что собирается передавать Украине Британия, заявившая о возможных поставках Киеву снарядов с обедненным ураном, но России есть чем ответить, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
"Сейчас посмотрим, что они собираются передавать", - сказал Шойгу журналистам.
Он добавил, что России есть, чем ответить.
"Здесь можно сказать только одно. Ступенек не так много... Пройдена еще одна ступенька, их остается все меньше и меньше", - также сказал Шойгу, комментируя инициативу.
Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что помимо отправки на Украину
эскадрона боевых танков Challenger 2 Лондон также передаст ВСУ
боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова
, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.
Захарова прокомментировала планы Лондона передать Киеву боеприпасы с ураном