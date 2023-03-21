https://ria.ru/20230321/uran-1859582059.html
Путин прокомментировал решение Лондона о поставках обедненного урана Киеву
Путин прокомментировал решение Лондона о поставках обедненного урана Киеву - РИА Новости, 21.03.2023
Путин прокомментировал решение Лондона о поставках обедненного урана Киеву
Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Великобритании поставлять Киевы снаряды с обедненным ураном заявил, что похоже, что Запад решил воевать с... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:45
2023-03-21T18:45
2023-03-21T19:16
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря об инициативе Великобритании поставлять Киевы снаряды с обедненным ураном заявил, что похоже, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле."Сегодня стало известно, что Великобритания, устами заместителя главы министерства обороны страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
https://ria.ru/20230321/uran-1859553692.html
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В мире, Лондон, Киев, Россия, Китай, Великобритания, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин прокомментировал решение Лондона о поставках обедненного урана Киеву
Путин: Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле