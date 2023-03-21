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Захарова прокомментировала планы Лондона передать Киеву боеприпасы с ураном - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 21.03.2023 (обновлено: 18:00 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/uran-1859550651.html
Захарова прокомментировала планы Лондона передать Киеву боеприпасы с ураном
Захарова прокомментировала планы Лондона передать Киеву боеприпасы с ураном - РИА Новости, 21.03.2023
Захарова прокомментировала планы Лондона передать Киеву боеприпасы с ураном
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала "югославским сценарием" планы Великобритании по передаче Украине снарядов с обедненным РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:24
2023-03-21T18:00
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала "югославским сценарием" планы Великобритании по передаче Украине снарядов с обедненным ураном.Ранее замминистр обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что наряду с предоставлением боевых танков Challenger 2 Украине, страна будет поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран.По словам Захаровой, "наивно полагать, что жертвами станут только те, против кого это всё будет применено"."В Югославии пострадали в первую очередь натовские солдаты, в частности итальянцы. Потом они долго пытались выбить компенсацию у НАТО за потерянное здоровье. Но в исках им было отказано", - отметила она."Когда очнутся на Украине? Я не про зависимых на Банковой. А про тех, кто ещё способен думать. Их благодетели их же и травят", - резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20230320/irak-1859261395.html
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в мире, великобритания, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала планы Лондона передать Киеву боеприпасы с ураном

Захарова назвала планы Лондона передать Киеву боеприпасы с ураном югославским сценарием

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала "югославским сценарием" планы Великобритании по передаче Украине снарядов с обедненным ураном.
Ранее замминистр обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что наряду с предоставлением боевых танков Challenger 2 Украине, страна будет поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран.
Американские военные в Умм-Каср, Ирак. 22 марта 2003 год - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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20 марта, 17:56
«

"Югославский сценарий. Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей", - написала Захарова.

По словам Захаровой, "наивно полагать, что жертвами станут только те, против кого это всё будет применено".
"В Югославии пострадали в первую очередь натовские солдаты, в частности итальянцы. Потом они долго пытались выбить компенсацию у НАТО за потерянное здоровье. Но в исках им было отказано", - отметила она.
"Когда очнутся на Украине? Я не про зависимых на Банковой. А про тех, кто ещё способен думать. Их благодетели их же и травят", - резюмировала Захарова.
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