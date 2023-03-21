https://ria.ru/20230321/uran-1859550651.html

Захарова прокомментировала планы Лондона передать Киеву боеприпасы с ураном

Захарова прокомментировала планы Лондона передать Киеву боеприпасы с ураном - РИА Новости, 21.03.2023

Захарова прокомментировала планы Лондона передать Киеву боеприпасы с ураном

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала "югославским сценарием" планы Великобритании по передаче Украине снарядов с обедненным РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:24

2023-03-21T17:24

2023-03-21T18:00

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале назвала "югославским сценарием" планы Великобритании по передаче Украине снарядов с обедненным ураном.Ранее замминистр обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что наряду с предоставлением боевых танков Challenger 2 Украине, страна будет поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран.По словам Захаровой, "наивно полагать, что жертвами станут только те, против кого это всё будет применено"."В Югославии пострадали в первую очередь натовские солдаты, в частности итальянцы. Потом они долго пытались выбить компенсацию у НАТО за потерянное здоровье. Но в исках им было отказано", - отметила она."Когда очнутся на Украине? Я не про зависимых на Банковой. А про тех, кто ещё способен думать. Их благодетели их же и травят", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20230320/irak-1859261395.html

https://ria.ru/20230319/bogema-1858848003.html

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Ольга Фомченкова

в мире, великобритания, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)