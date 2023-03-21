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Один из лидеров FMCG-рынка отказался от картонной упаковки - РИА Новости, 21.03.2023
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03:22 21.03.2023 (обновлено: 03:39 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/upakovka-1859338117.html
Один из лидеров FMCG-рынка отказался от картонной упаковки
Один из лидеров FMCG-рынка отказался от картонной упаковки - РИА Новости, 21.03.2023
Один из лидеров FMCG-рынка отказался от картонной упаковки
Один из лидеров мирового рынка товаров повседневного спроса, компания Unilever отказалась от использования картонной упаковки для антиперспирантов-спреев, это... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T03:22
2023-03-21T03:39
экономика
россия
белоруссия
unilever
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Один из лидеров мирового рынка товаров повседневного спроса, компания Unilever отказалась от использования картонной упаковки для антиперспирантов-спреев, это позволит сохранять порядка 300 деревьев в год, сообщили РИА Новости в компании. "Отказ от картонной упаковки в линейке антиперспирантов-аэрозолей позволит сохранять порядка 300 деревьев в год. Это решение соответствует стратегии устойчивого развития компании, среди обязательств которой – помощь в восстановлении и защите 1,5 миллиона гектаров земли, леса и океанов", — рассказала РИА Новости директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Unilever в России и Беларуси Ирина Антюшина. Ранее в компании сообщили РИА Новости о решении отказаться от сливерной полимерной пленки, которая обтягивает тару и делает переработку упаковки невозможной. Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время Unilever является одним из лидеров мирового рынка товаров повседневного потребления. Компания производит мороженое, приправы, бытовую химию, уходовую косметику и другую продукцию. В ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран, от Axe и Camay до "Чистой Линии" и "Черного жемчуга". В начале марта штаб-квартира Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на рекламу. Позднее российский офис уточнил, что продолжит обеспечивать местное население основными товарами, производя их на своих локальных производствах. Международный день лесов ежегодно отмечается во всем мире 21 марта. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2012 года. Праздник посвящен не только непосредственно сохранению лесов нашей планеты, но и смягчению последствий глобального изменения климата, а также охране всего разнообразия видов, обитающих в лесах.
https://ria.ru/20230123/tetra-1846673928.html
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экономика, россия, белоруссия, unilever, оон
Экономика, Россия, Белоруссия, Unilever, ООН
Один из лидеров FMCG-рынка отказался от картонной упаковки

Один из лидеров FMCG-рынка Unilever отказался от картонной упаковки для сохранения лесов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМужчина несет картонные коробки
Мужчина несет картонные коробки - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Один из лидеров мирового рынка товаров повседневного спроса, компания Unilever отказалась от использования картонной упаковки для антиперспирантов-спреев, это позволит сохранять порядка 300 деревьев в год, сообщили РИА Новости в компании.
"Отказ от картонной упаковки в линейке антиперспирантов-аэрозолей позволит сохранять порядка 300 деревьев в год. Это решение соответствует стратегии устойчивого развития компании, среди обязательств которой – помощь в восстановлении и защите 1,5 миллиона гектаров земли, леса и океанов", — рассказала РИА Новости директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию Unilever в России и Беларуси Ирина Антюшина.
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Ранее в компании сообщили РИА Новости о решении отказаться от сливерной полимерной пленки, которая обтягивает тару и делает переработку упаковки невозможной.
Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время Unilever является одним из лидеров мирового рынка товаров повседневного потребления.
Компания производит мороженое, приправы, бытовую химию, уходовую косметику и другую продукцию. В ее портфеле примерно 400 брендов, представленных на рынках 170 стран, от Axe и Camay до "Чистой Линии" и "Черного жемчуга".
В начале марта штаб-квартира Unilever заявила о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее, а также о прекращении инвестиций в страну и расходов на рекламу. Позднее российский офис уточнил, что продолжит обеспечивать местное население основными товарами, производя их на своих локальных производствах.
Международный день лесов ежегодно отмечается во всем мире 21 марта. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2012 года. Праздник посвящен не только непосредственно сохранению лесов нашей планеты, но и смягчению последствий глобального изменения климата, а также охране всего разнообразия видов, обитающих в лесах.
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