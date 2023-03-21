https://ria.ru/20230321/ukraina-1859536125.html

В Киеве хотят обновить военный авиапарк за счет современных истребителей

В Киеве хотят обновить военный авиапарк за счет современных истребителей - РИА Новости, 21.03.2023

В Киеве хотят обновить военный авиапарк за счет современных истребителей

Начальник авиации ВВС Украины, бригадный генерал Сергей Голубцов заявил, что Киев намерен заменить военный авиапарк, который состоит из советских самолетов, на... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:40

2023-03-21T16:40

2023-03-21T16:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Начальник авиации ВВС Украины, бригадный генерал Сергей Голубцов заявил, что Киев намерен заменить военный авиапарк, который состоит из советских самолетов, на современные многоцелевые истребители. Ранее и.о. премьер-министра Словакии Эдуард Хегер объявил, что его правительство одобрило передачу Украине истребителей МиГ-29. В Белом доме при этом заявили, что позиция США по отправке F-16 Киеву не претерпела изменений после решения Словакии поставить Украине истребители, по словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джона Кирби, сейчас это не обсуждается. "Нам нужны современные многоцелевые самолеты, способные выполнять более широкий спектр задач, чем старая советская техника, находящаяся на вооружении авиации воздушных сил. Пока мы не говорим о конкретном типе, а ориентируемся на технические характеристики. Рассматриваем те самолеты, которые могут использовать такие же боеприпасы и имеют такие же характеристики, как F-16", - приводит слова Голубцова украинский ресурс Military Media Center. Он подчеркнул, что западные партнеры передают "все больше" систем противовоздушной обороны, в том числе и для защиты аэродромной инфраструктуры, что дает возможность "хранения и защиты" самолетов. Как сообщал ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат, для обороны украинского неба необходимо около 200 многоцелевых самолетов, которыми могут стать F-16.

https://ria.ru/20230321/istrebiteli-1859340283.html

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр