https://ria.ru/20230321/ukraina-1859501446.html

Вучич заявил, что Сербии нужен мир на Украине

Вучич заявил, что Сербии нужен мир на Украине - РИА Новости, 21.03.2023

Вучич заявил, что Сербии нужен мир на Украине

Сербии немедленно нужен мир на Украине, она не ждёт чьей-либо победы, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T15:19

2023-03-21T15:19

2023-03-21T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

сербия

украина

александр вучич

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГРАД, 21 мар - РИА Новости. Сербии немедленно нужен мир на Украине, она не ждёт чьей-либо победы, заявил сербский президент Александр Вучич. В Белград во вторник прибыл с рабочим визитом вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. После встречи и подписания десятка документов о двустороннем сотрудничестве Вучич и Таяни провели совместную пресс-конференцию. "Что касается Сербии, мы бы больше всего хотели, чтобы война на Украине остановилась в эту самую секунду. Знаю, что на Западе говорят только о том, кто победит, а кто поиграет. Меня не интересует кто победит, а кто проиграет. Сербию интересует только когда наступит мир", - заявил сербский лидер. "Раньше это слово было самым популярным в мире, а сейчас никто не смеет его произнести, чтобы не получить политический "подзатыльник". Что касается Сербии - хотим мира. Наступит ли он или нет - боюсь, что нет", - подчеркнул Вучич.

https://ria.ru/20230321/serbiya-1859348650.html

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Кирилл Волков

в мире, сербия, украина, александр вучич, ситуация в днр и лнр