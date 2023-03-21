https://ria.ru/20230321/ukraina-1859501446.html
Вучич заявил, что Сербии нужен мир на Украине
Вучич заявил, что Сербии нужен мир на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
Вучич заявил, что Сербии нужен мир на Украине
Сербии немедленно нужен мир на Украине, она не ждёт чьей-либо победы, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:19
2023-03-21T15:19
2023-03-21T15:19
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
украина
александр вучич
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГРАД, 21 мар - РИА Новости. Сербии немедленно нужен мир на Украине, она не ждёт чьей-либо победы, заявил сербский президент Александр Вучич. В Белград во вторник прибыл с рабочим визитом вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни. После встречи и подписания десятка документов о двустороннем сотрудничестве Вучич и Таяни провели совместную пресс-конференцию. "Что касается Сербии, мы бы больше всего хотели, чтобы война на Украине остановилась в эту самую секунду. Знаю, что на Западе говорят только о том, кто победит, а кто поиграет. Меня не интересует кто победит, а кто проиграет. Сербию интересует только когда наступит мир", - заявил сербский лидер. "Раньше это слово было самым популярным в мире, а сейчас никто не смеет его произнести, чтобы не получить политический "подзатыльник". Что касается Сербии - хотим мира. Наступит ли он или нет - боюсь, что нет", - подчеркнул Вучич.
https://ria.ru/20230321/serbiya-1859348650.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия, украина, александр вучич, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сербия, Украина, Александр Вучич, Ситуация в ДНР и ЛНР
Вучич заявил, что Сербии нужен мир на Украине
Вучич: Сербия не ждет чьей-либо победы на Украине и интересуется только наступлением мира
БЕЛГРАД, 21 мар - РИА Новости. Сербии немедленно нужен мир на Украине, она не ждёт чьей-либо победы, заявил сербский президент Александр Вучич.
В Белград
во вторник прибыл с рабочим визитом вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни
. После встречи и подписания десятка документов о двустороннем сотрудничестве Вучич и Таяни провели совместную пресс-конференцию.
"Что касается Сербии, мы бы больше всего хотели, чтобы война на Украине остановилась в эту самую секунду. Знаю, что на Западе говорят только о том, кто победит, а кто поиграет. Меня не интересует кто победит, а кто проиграет. Сербию интересует только когда наступит мир", - заявил сербский лидер.
"Раньше это слово было самым популярным в мире, а сейчас никто не смеет его произнести, чтобы не получить политический "подзатыльник". Что касается Сербии - хотим мира. Наступит ли он или нет - боюсь, что нет", - подчеркнул Вучич.
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