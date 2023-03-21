В офисе Зеленского выступили против "заморозки" конфликта на Украине
Подоляк: любая попытка заморозить конфликт на Украине будет разъедать мировую безопасность
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что любая попытка "заморозить" конфликт на Украине и прекратить огонь будет означать незаконченную войну в Европе.
"Любая попытка "заморозить конфликт", перевести его в затяжной формат", прекратить огонь будет означать одно – наличие незаконченной войны, тлеющей в сердце Европы, и постоянное разъедание основ глобальной безопасности", - написал Подоляк в Twitter.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США обеспокоены тем, что председатель КНР Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине, против которого возражают в Вашингтоне.
Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны проведут переговоры.
В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.