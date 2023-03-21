https://ria.ru/20230321/ukraina-1859482467.html

В офисе Зеленского выступили против "заморозки" конфликта на Украине

В офисе Зеленского выступили против "заморозки" конфликта на Украине - РИА Новости, 21.03.2023

В офисе Зеленского выступили против "заморозки" конфликта на Украине

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что любая попытка "заморозить" конфликт на Украине и прекратить огонь будет означать... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T14:42

2023-03-21T14:42

2023-03-21T14:42

специальная военная операция на украине

в мире

украина

михаил подоляк

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что любая попытка "заморозить" конфликт на Украине и прекратить огонь будет означать незаконченную войну в Европе. "Любая попытка "заморозить конфликт", перевести его в затяжной формат", прекратить огонь будет означать одно – наличие незаконченной войны, тлеющей в сердце Европы, и постоянное разъедание основ глобальной безопасности", - написал Подоляк в Twitter. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США обеспокоены тем, что председатель КНР Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине, против которого возражают в Вашингтоне. Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны проведут переговоры. В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.

https://ria.ru/20230224/zavershenie-1854156397.html

https://ria.ru/20230223/eskalatsiya-1854031708.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, михаил подоляк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр