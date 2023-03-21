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В офисе Зеленского выступили против "заморозки" конфликта на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859482467.html
В офисе Зеленского выступили против "заморозки" конфликта на Украине
В офисе Зеленского выступили против "заморозки" конфликта на Украине - РИА Новости, 21.03.2023
В офисе Зеленского выступили против "заморозки" конфликта на Украине
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что любая попытка "заморозить" конфликт на Украине и прекратить огонь будет означать... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:42
2023-03-21T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
михаил подоляк
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что любая попытка "заморозить" конфликт на Украине и прекратить огонь будет означать незаконченную войну в Европе. "Любая попытка "заморозить конфликт", перевести его в затяжной формат", прекратить огонь будет означать одно – наличие незаконченной войны, тлеющей в сердце Европы, и постоянное разъедание основ глобальной безопасности", - написал Подоляк в Twitter. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США обеспокоены тем, что председатель КНР Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине, против которого возражают в Вашингтоне. Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны проведут переговоры. В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
https://ria.ru/20230224/zavershenie-1854156397.html
https://ria.ru/20230223/eskalatsiya-1854031708.html
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в мире, украина, михаил подоляк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского выступили против "заморозки" конфликта на Украине

Подоляк: любая попытка заморозить конфликт на Украине будет разъедать мировую безопасность

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСоветник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что любая попытка "заморозить" конфликт на Украине и прекратить огонь будет означать незаконченную войну в Европе.
"Любая попытка "заморозить конфликт", перевести его в затяжной формат", прекратить огонь будет означать одно – наличие незаконченной войны, тлеющей в сердце Европы, и постоянное разъедание основ глобальной безопасности", - написал Подоляк в Twitter.
Военнослужащие РФ на огневой точке на передовой в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
В Британии назвали шесть сценариев завершения конфликта России и Украины
24 февраля, 16:34
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США обеспокоены тем, что председатель КНР Си Цзиньпин использует свой визит в Москву для активизации попыток добиться перемирия на Украине, против которого возражают в Вашингтоне.
Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером в Кремле и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны проведут переговоры.
В феврале было опубликовано содержащее 12 пунктов заявление МИД Китая с позицией в отношении политического урегулирования украинского кризиса. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2023
США заявили, что не хотят масштабной эскалации конфликта на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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