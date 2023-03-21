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Немецкие СМИ сообщили, что Киев готовит наступление на Луганск и Запорожье - РИА Новости, 21.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 21.03.2023 (обновлено: 16:06 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/ukraina-1859466343.html
Немецкие СМИ сообщили, что Киев готовит наступление на Луганск и Запорожье
Немецкие СМИ сообщили, что Киев готовит наступление на Луганск и Запорожье - РИА Новости, 21.03.2023
Немецкие СМИ сообщили, что Киев готовит наступление на Луганск и Запорожье
Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье, цель — отрезать российским войскам наземное сообщение с Крымом, утверждает... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:58
2023-03-21T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
запорожская область
луганская народная республика
республика крым
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БЕРЛИН, 21 мар — РИА Новости. Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье, цель — отрезать российским войскам наземное сообщение с Крымом, утверждает немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО. По словам собеседника издания, "Россия справедливо полагает, что основное украинское наступление будет проходить в "Луганской и Запорожской областях". Представитель альянса утверждает, что ВСУ попытаются "разрушить сухопутный мост в Крым".Чиновник уверен, что Киев воспользуется западным оружием уже в мае. Как уточили журналисты, сейчас страны альянса поставили около 500 танков и бронетранспортеров. О том, что наступление ВСУ начнется к маю, также писала американская газета Politico.Ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств украинская армия не может провести серьезных наступательных действий в Донбассе. По его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик.В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев ожидает оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками". Глава министерства обороны Алексей Резников в феврале говорил о подготовке к контрнаступлению.Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов считает, что наступление на этом направлении может стать для ВСУ фатальным. По его словам, США принуждают Киев наступать на юг.Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие попытки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.В Кремле, в свою очередь, указывали, что не видят предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас. Абсолютным приоритетом для России там называют достижение целей спецоперации, что на данный момент, как заявили в администрации президента, возможно только военным путем. Там добавили, что Москва высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20230320/kontrnastuplenie-1859013258.html
https://ria.ru/20230318/kontrnastuplenie-1858650071.html
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украина
россия
запорожская область
луганская народная республика
республика крым
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия, запорожская область, луганская народная республика, республика крым, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
Немецкие СМИ сообщили, что Киев готовит наступление на Луганск и Запорожье

Bild: Киев готовит наступление с целью отрезать России наземное сообщение с Крымом

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 мар — РИА Новости. Киев готовит наступление, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье, цель — отрезать российским войскам наземное сообщение с Крымом, утверждает немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.
По словам собеседника издания, "Россия справедливо полагает, что основное украинское наступление будет проходить в "Луганской и Запорожской областях". Представитель альянса утверждает, что ВСУ попытаются "разрушить сухопутный мост в Крым".
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У ВСУ есть только одна попытка на контрнаступление, заявил президент Чехии
20 марта, 03:13
Чиновник уверен, что Киев воспользуется западным оружием уже в мае. Как уточили журналисты, сейчас страны альянса поставили около 500 танков и бронетранспортеров. О том, что наступление ВСУ начнется к маю, также писала американская газета Politico.
Ранее офицер украинской армии Валерий Прозапас заявил, что из-за нехватки сил и средств украинская армия не может провести серьезных наступательных действий в Донбассе. По его мнению, ситуация зашла в оперативный тупик.
В свою очередь, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев ожидает оружие от Запада, чтобы не идти "к позициям русских с пустыми руками". Глава министерства обороны Алексей Резников в феврале говорил о подготовке к контрнаступлению.
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Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов считает, что наступление на этом направлении может стать для ВСУ фатальным. По его словам, США принуждают Киев наступать на юг.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее заявил, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта, и призвал украинские власти понять, что такие попытки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия.
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18 марта, 08:00
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
В Кремле, в свою очередь, указывали, что не видят предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас. Абсолютным приоритетом для России там называют достижение целей спецоперации, что на данный момент, как заявили в администрации президента, возможно только военным путем. Там добавили, что Москва высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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