https://ria.ru/20230321/ubiystvo-1859366060.html

В Якутске в квартире нашли тела трех человек с огнестрельными ранениями

В Якутске в квартире нашли тела трех человек с огнестрельными ранениями - РИА Новости, 21.03.2023

В Якутске в квартире нашли тела трех человек с огнестрельными ранениями

Уголовное дело возбудили в городе Якутске, где в квартире жилого дома произошло убийство трех человек, сообщает пресс-служба СУСК России по региону. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T09:29

2023-03-21T09:29

2023-03-21T09:29

происшествия

якутск

следственный комитет россии (ск рф)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 21 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в городе Якутске, где в квартире жилого дома произошло убийство трех человек, сообщает пресс-служба СУСК России по региону. По данным ведомства, личности погибших установлены, это двое мужчин 24 и 44 лет и 31-летняя женщина. "Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230320/ubiystvo-1859066477.html

якутск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, якутск, следственный комитет россии (ск рф), республика саха (якутия)