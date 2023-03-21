В Якутске в квартире нашли тела трех человек с огнестрельными ранениями
СК завел дело после обнаружения в Якутске тел трех человек с огнестрельными ранениями
Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
ЯКУТСК, 21 мар – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в городе Якутске, где в квартире жилого дома произошло убийство трех человек, сообщает пресс-служба СУСК России по региону.
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"(В понедельник - ред.) 20 марта 2023 года в следственные органы Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир жилого дома в городе Якутске тел троих человек с огнестрельными ранениями. По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ", - рассказали в пресс-службе.
По данным ведомства, личности погибших установлены, это двое мужчин 24 и 44 лет и 31-летняя женщина.
"Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.