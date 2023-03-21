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В Днепропетровской области снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:46 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/trevoga-1859511379.html
В Днепропетровской области снова объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской области снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.03.2023
В Днепропетровской области снова объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена второй раз за день в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T15:46
2023-03-21T15:46
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
вооруженные силы рф
днепропетровская область
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена второй раз за день в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ведомства, первым сигнал тревоги зазвучал в Запорожской области – в 15.25 мск, позднее – в 15.31 мск – в Днепропетровской. Ранее во вторник воздушная тревога в указанных регионах уже была объявлена, во время нее, по данным украинских СМИ, в Запорожской области прогремели взрывы. Подробностей не сообщалось. Спустя некоторое время тревога была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, украина, вооруженные силы рф, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область
В Днепропетровской области снова объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской области второй раз за день объявили воздушную тревогу

© iStock.com / I_ValentinГород Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© iStock.com / I_Valentin
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена второй раз за день в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ведомства, первым сигнал тревоги зазвучал в Запорожской области – в 15.25 мск, позднее – в 15.31 мск – в Днепропетровской.
Ранее во вторник воздушная тревога в указанных регионах уже была объявлена, во время нее, по данным украинских СМИ, в Запорожской области прогремели взрывы. Подробностей не сообщалось. Спустя некоторое время тревога была отменена.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы РФДнепропетровская область
 
 
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