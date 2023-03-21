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Товарооборот России и Китая вырос на 116 процентов за десять лет - РИА Новости, 21.03.2023
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18:50 21.03.2023 (обновлено: 19:52 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/tovarooborot-1859583565.html
Товарооборот России и Китая вырос на 116 процентов за десять лет
Товарооборот России и Китая вырос на 116 процентов за десять лет - РИА Новости, 21.03.2023
Товарооборот России и Китая вырос на 116 процентов за десять лет
Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что товарооборот КНР и РФ за 10 лет вырос на 116%. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:50
2023-03-21T19:52
россия
китай
цены на нефть
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что товарооборот КНР и РФ за 10 лет вырос на 116%."За 10 лет товарооборот вырос на 116%, что позволило не только существенно упрочнить материальную базу двусторонних отношений, но и придать значимый импульс социально-экономическому развитию обеих стран. Такой ценный результат нам дается нелегко", - сказал Си Цзиньпин по итогам переговоров с Путиным.
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россия, китай, цены на нефть, си цзиньпин, владимир путин
Россия, Китай, Цены на нефть, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Товарооборот России и Китая вырос на 116 процентов за десять лет

Си Цзиньпин заявил, что товарооборот России и Китая вырос на 116 процентов за десять лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги России и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что товарооборот КНР и РФ за 10 лет вырос на 116%.
"За 10 лет товарооборот вырос на 116%, что позволило не только существенно упрочнить материальную базу двусторонних отношений, но и придать значимый импульс социально-экономическому развитию обеих стран. Такой ценный результат нам дается нелегко", - сказал Си Цзиньпин по итогам переговоров с Путиным.
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: упорно двигаться к новым перспективам дружбы Китая и России
20 марта, 01:00
 
РоссияКитайЦены на нефтьСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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