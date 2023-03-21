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Товарооборот России и Китая вырос на 116 процентов за десять лет

Товарооборот России и Китая вырос на 116 процентов за десять лет - РИА Новости, 21.03.2023

Товарооборот России и Китая вырос на 116 процентов за десять лет

Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что товарооборот КНР и РФ за 10 лет вырос на 116%. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:50

2023-03-21T18:50

2023-03-21T19:52

россия

китай

цены на нефть

си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что товарооборот КНР и РФ за 10 лет вырос на 116%."За 10 лет товарооборот вырос на 116%, что позволило не только существенно упрочнить материальную базу двусторонних отношений, но и придать значимый импульс социально-экономическому развитию обеих стран. Такой ценный результат нам дается нелегко", - сказал Си Цзиньпин по итогам переговоров с Путиным.

https://ria.ru/20230320/perspektivy-1858804432.html

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россия, китай, цены на нефть, си цзиньпин, владимир путин