https://ria.ru/20230321/tovarooborot-1859583565.html
Товарооборот России и Китая вырос на 116 процентов за десять лет
Товарооборот России и Китая вырос на 116 процентов за десять лет - РИА Новости, 21.03.2023
Товарооборот России и Китая вырос на 116 процентов за десять лет
Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что товарооборот КНР и РФ за 10 лет вырос на 116%. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:50
2023-03-21T18:50
2023-03-21T19:52
россия
китай
цены на нефть
си цзиньпин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что товарооборот КНР и РФ за 10 лет вырос на 116%."За 10 лет товарооборот вырос на 116%, что позволило не только существенно упрочнить материальную базу двусторонних отношений, но и придать значимый импульс социально-экономическому развитию обеих стран. Такой ценный результат нам дается нелегко", - сказал Си Цзиньпин по итогам переговоров с Путиным.
https://ria.ru/20230320/perspektivy-1858804432.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_0060d6f5d62eee0b5b36b41e9ff491e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, цены на нефть, си цзиньпин, владимир путин
Россия, Китай, Цены на нефть, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Товарооборот России и Китая вырос на 116 процентов за десять лет
Си Цзиньпин заявил, что товарооборот России и Китая вырос на 116 процентов за десять лет