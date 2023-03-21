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Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина

Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.03.2023

Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина

Президент РФ Владимир Путин на приеме по случаю приезда в страну председателя КНР Си Цзиньпина поднял тост за его здоровье и членов китайской делегации и... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:40

2023-03-21T20:40

2023-03-21T21:04

си цзиньпин

владимир путин

россия

китай

политика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на приеме по случаю приезда в страну председателя КНР Си Цзиньпина поднял тост за его здоровье и членов китайской делегации и углубление партнерства, процветание и благополучие."Предлагаю тост за здоровье нашего друга - уважаемого председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина, за здоровье всех членов китайской делегации, за углубление российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, за процветание и благополучие народов России и КНР", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230321/vstrecha-1859554301.html

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Путин произнес тост за здоровья лидера КНР и углубление сотрудничества Путин произнес тост за здоровья лидера КНР и углубление сотрудничества 2023-03-21T20:40 true PT1M01S

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си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, политика