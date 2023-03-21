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Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина
Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.03.2023
Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина
Президент РФ Владимир Путин на приеме по случаю приезда в страну председателя КНР Си Цзиньпина поднял тост за его здоровье и членов китайской делегации и... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:40
2023-03-21T20:40
2023-03-21T21:04
си цзиньпин
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политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на приеме по случаю приезда в страну председателя КНР Си Цзиньпина поднял тост за его здоровье и членов китайской делегации и углубление партнерства, процветание и благополучие."Предлагаю тост за здоровье нашего друга - уважаемого председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина, за здоровье всех членов китайской делегации, за углубление российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, за процветание и благополучие народов России и КНР", - сказал Путин.
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Путин произнес тост за здоровья лидера КНР и углубление сотрудничества
Путин произнес тост за здоровья лидера КНР и углубление сотрудничества
2023-03-21T20:40
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Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай, Политика
Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина
Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина и углубление партнерства