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Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.03.2023
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20:40 21.03.2023 (обновлено: 21:04 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/tost-1859618560.html
Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина
Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.03.2023
Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина
Президент РФ Владимир Путин на приеме по случаю приезда в страну председателя КНР Си Цзиньпина поднял тост за его здоровье и членов китайской делегации и... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:40
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си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на приеме по случаю приезда в страну председателя КНР Си Цзиньпина поднял тост за его здоровье и членов китайской делегации и углубление партнерства, процветание и благополучие."Предлагаю тост за здоровье нашего друга - уважаемого председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина, за здоровье всех членов китайской делегации, за углубление российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, за процветание и благополучие народов России и КНР", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230321/vstrecha-1859554301.html
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Путин произнес тост за здоровья лидера КНР и углубление сотрудничества
Путин произнес тост за здоровья лидера КНР и углубление сотрудничества
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си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, политика
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай, Политика
Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина

Путин поднял тост за здоровье Си Цзиньпина и углубление партнерства

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на приеме по случаю приезда в страну председателя КНР Си Цзиньпина поднял тост за его здоровье и членов китайской делегации и углубление партнерства, процветание и благополучие.
"Предлагаю тост за здоровье нашего друга - уважаемого председателя Китайской Народной Республики господина Си Цзиньпина, за здоровье всех членов китайской делегации, за углубление российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, за процветание и благополучие народов России и КНР", - сказал Путин.
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