https://ria.ru/20230321/torgovlya-1859571418.html

Путин: Россия и КНР могут достичь объема торговли в 200 миллиардов долларов

Путин: Россия и КНР могут достичь объема торговли в 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 21.03.2023

Путин: Россия и КНР могут достичь объема торговли в 200 миллиардов долларов

Товарооборот России и Китайской Народной Республики в 2022 году достиг исторически рекордной отметки в 185 миллиардов долларов, а в 2023 году ожидается, что... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:19

2023-03-21T18:19

2023-03-21T18:19

экономика

россия

китай

пекин

владимир путин

си цзиньпин

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Китайской Народной Республики в 2022 году достиг исторически рекордной отметки в 185 миллиардов долларов, а в 2023 году ожидается, что Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в 200 миллиардов долларов, но и превзойдут его, заявил президент России Владимир Путин. "Несмотря на последствия пандемии и санкционный прессинг, товарооборот в 2022 году достиг исторически рекордной отметки - 185 миллиардов долларов. Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в 200 миллиардов долларов, о чем мы договаривались с нашими друзьями раньше, несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж", - сказал Путин на расширенных переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. "Дополнительные возможности для раскрытия потенциала наших экономик представляет сопряжение ЕврАзЭС и инициативы председателя Китайской Народной Республики - "один пояс, один путь", - заключил глава РФ. В конце предыдущей недели Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее" заявил, что есть все основания полагать, что планка товарооборота с КНР в 200 миллиардов долларов будет превышена. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.

https://ria.ru/20230319/putin-1859208969.html

https://ria.ru/20230320/perspektivy-1858804432.html

россия

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, евразийский экономический союз