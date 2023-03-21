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Путин: Россия и КНР могут достичь объема торговли в 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 21.03.2023
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18:19 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/torgovlya-1859571418.html
Путин: Россия и КНР могут достичь объема торговли в 200 миллиардов долларов
Путин: Россия и КНР могут достичь объема торговли в 200 миллиардов долларов - РИА Новости, 21.03.2023
Путин: Россия и КНР могут достичь объема торговли в 200 миллиардов долларов
Товарооборот России и Китайской Народной Республики в 2022 году достиг исторически рекордной отметки в 185 миллиардов долларов, а в 2023 году ожидается, что... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:19
2023-03-21T18:19
экономика
россия
китай
пекин
владимир путин
си цзиньпин
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Китайской Народной Республики в 2022 году достиг исторически рекордной отметки в 185 миллиардов долларов, а в 2023 году ожидается, что Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в 200 миллиардов долларов, но и превзойдут его, заявил президент России Владимир Путин. "Несмотря на последствия пандемии и санкционный прессинг, товарооборот в 2022 году достиг исторически рекордной отметки - 185 миллиардов долларов. Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в 200 миллиардов долларов, о чем мы договаривались с нашими друзьями раньше, несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж", - сказал Путин на расширенных переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. "Дополнительные возможности для раскрытия потенциала наших экономик представляет сопряжение ЕврАзЭС и инициативы председателя Китайской Народной Республики - "один пояс, один путь", - заключил глава РФ. В конце предыдущей недели Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее" заявил, что есть все основания полагать, что планка товарооборота с КНР в 200 миллиардов долларов будет превышена. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
https://ria.ru/20230319/putin-1859208969.html
https://ria.ru/20230320/perspektivy-1858804432.html
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экономика, россия, китай, пекин, владимир путин, си цзиньпин, евразийский экономический союз
Экономика, Россия, Китай, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Евразийский экономический союз
Путин: Россия и КНР могут достичь объема торговли в 200 миллиардов долларов

Путин: ожидается, что Россия и Китай достигнут объема торговли в 200 миллиардов долларов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Товарооборот России и Китайской Народной Республики в 2022 году достиг исторически рекордной отметки в 185 миллиардов долларов, а в 2023 году ожидается, что Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в 200 миллиардов долларов, но и превзойдут его, заявил президент России Владимир Путин.
"Несмотря на последствия пандемии и санкционный прессинг, товарооборот в 2022 году достиг исторически рекордной отметки - 185 миллиардов долларов. Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в 200 миллиардов долларов, о чем мы договаривались с нашими друзьями раньше, несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж", - сказал Путин на расширенных переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее". Статья Путина
19 марта, 23:10
"Дополнительные возможности для раскрытия потенциала наших экономик представляет сопряжение ЕврАзЭС и инициативы председателя Китайской Народной Республики - "один пояс, один путь", - заключил глава РФ.
В конце предыдущей недели Путин в своей статье в "Жэньминь жибао" "Россия и Китай – партнерство, устремленное в будущее" заявил, что есть все основания полагать, что планка товарооборота с КНР в 200 миллиардов долларов будет превышена.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: упорно двигаться к новым перспективам дружбы Китая и России
20 марта, 01:00
 
ЭкономикаРоссияКитайПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинЕвразийский экономический союз
 
 
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