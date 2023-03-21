https://ria.ru/20230321/svyazi-1859582632.html

Си Цзиньпин заявил, что десять лет поддерживает с Путиным плотные связи

Си Цзиньпин заявил, что десять лет поддерживает с Путиным плотные связи - РИА Новости, 21.03.2023

Си Цзиньпин заявил, что десять лет поддерживает с Путиным плотные связи

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в течение 10 лет поддерживает с президентом РФ Владимиром Путиным плотные связи, находится в контакте по стратегическим РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:47

2023-03-21T18:47

2023-03-21T18:59

си цзиньпин

россия

китай

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859507148_0:1319:2048:2471_1920x0_80_0_0_2646611cf59789ba1216d6452d82b8c3.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в течение 10 лет поддерживает с президентом РФ Владимиром Путиным плотные связи, находится в контакте по стратегическим вопросам.Он назвал прошедшие переговоры в Москве продуктивными."В течение 10 лет мы с президентом Путиным поддерживаем плотные связи, находимся в контакте по стратегическим вопросам, стимулируем плодотворное стратегического взаимодействие двух стран", - заявил Си Циньпин."Только что у нас состоялись весьма откровенные, дружеские и продуктивные переговоры с президентом Путиным", - добавил он.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

россия

китай

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

си цзиньпин, россия, китай, владимир путин, москва