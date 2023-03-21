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Си Цзиньпин заявил, что десять лет поддерживает с Путиным плотные связи
Си Цзиньпин заявил, что десять лет поддерживает с Путиным плотные связи - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин заявил, что десять лет поддерживает с Путиным плотные связи
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в течение 10 лет поддерживает с президентом РФ Владимиром Путиным плотные связи, находится в контакте по стратегическим РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:47
2023-03-21T18:47
2023-03-21T18:59
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в течение 10 лет поддерживает с президентом РФ Владимиром Путиным плотные связи, находится в контакте по стратегическим вопросам.Он назвал прошедшие переговоры в Москве продуктивными."В течение 10 лет мы с президентом Путиным поддерживаем плотные связи, находимся в контакте по стратегическим вопросам, стимулируем плодотворное стратегического взаимодействие двух стран", - заявил Си Циньпин."Только что у нас состоялись весьма откровенные, дружеские и продуктивные переговоры с президентом Путиным", - добавил он.
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си цзиньпин, россия, китай, владимир путин, москва
Си Цзиньпин, Россия, Китай, Владимир Путин, Москва
Си Цзиньпин заявил, что десять лет поддерживает с Путиным плотные связи
Си Цзиньпин заявил, что в течение десяти лет поддерживает с Путиным плотные связи
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в течение 10 лет поддерживает с президентом РФ Владимиром Путиным плотные связи, находится в контакте по стратегическим вопросам.
Он назвал прошедшие переговоры в Москве
продуктивными.
"В течение 10 лет мы с президентом Путиным поддерживаем плотные связи, находимся в контакте по стратегическим вопросам, стимулируем плодотворное стратегического взаимодействие двух стран", - заявил Си Циньпин.
"Только что у нас состоялись весьма откровенные, дружеские и продуктивные переговоры с президентом Путиным", - добавил он.
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву