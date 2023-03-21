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В Латвии предложили запретить русские субтитры к фильмам - РИА Новости, 21.03.2023
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16:45 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/subtitry-1859537055.html
В Латвии предложили запретить русские субтитры к фильмам
В Латвии предложили запретить русские субтитры к фильмам - РИА Новости, 21.03.2023
В Латвии предложили запретить русские субтитры к фильмам
Правящая партия Латвии "Национальное объединение" предложила запретить русские субтитры к фильмам, передает Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T16:45
2023-03-21T16:45
в мире
латвия
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правящая партия Латвии "Национальное объединение" предложила запретить русские субтитры к фильмам, передает Sputnik Ближнее зарубежье. "Практика русских субтитров не только не стимулирует изучение латышского языка, но и создает иллюзию, что Латвия является частью так называемого "русского мира", где публичная информация должна предоставляться также на русском языке. Это подрывает создание единого общества", — говорится в аннотации к законопроекту. Ранее в Латвии запретили русскую озвучку. В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, около 40% из них русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский, русский язык имеет статус иностранного.
https://ria.ru/20230131/ukraina-1848719115.html
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в мире, латвия
В мире, Латвия
В Латвии предложили запретить русские субтитры к фильмам

Правящая партия Латвии предложила запретить русские субтитры к фильмам

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВид на Ригу
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правящая партия Латвии "Национальное объединение" предложила запретить русские субтитры к фильмам, передает Sputnik Ближнее зарубежье.
"Практика русских субтитров не только не стимулирует изучение латышского языка, но и создает иллюзию, что Латвия является частью так называемого "русского мира", где публичная информация должна предоставляться также на русском языке. Это подрывает создание единого общества", — говорится в аннотации к законопроекту.
Ранее в Латвии запретили русскую озвучку.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, около 40% из них русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский, русский язык имеет статус иностранного.
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