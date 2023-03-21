https://ria.ru/20230321/subtitry-1859537055.html

В Латвии предложили запретить русские субтитры к фильмам

В Латвии предложили запретить русские субтитры к фильмам - РИА Новости, 21.03.2023

В Латвии предложили запретить русские субтитры к фильмам

Правящая партия Латвии "Национальное объединение" предложила запретить русские субтитры к фильмам, передает Sputnik Ближнее зарубежье. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T16:45

2023-03-21T16:45

2023-03-21T16:45

в мире

латвия

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Правящая партия Латвии "Национальное объединение" предложила запретить русские субтитры к фильмам, передает Sputnik Ближнее зарубежье. "Практика русских субтитров не только не стимулирует изучение латышского языка, но и создает иллюзию, что Латвия является частью так называемого "русского мира", где публичная информация должна предоставляться также на русском языке. Это подрывает создание единого общества", — говорится в аннотации к законопроекту. Ранее в Латвии запретили русскую озвучку. В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, около 40% из них русскоязычные. В Латвии один государственный язык – латышский, русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848719115.html

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в мире, латвия