Прогресса в диалоге с США мало по вине американцев, заявил МИД
Рябков: каналы для диалога с США работают, но прогресса из-за действий Вашингтона мало
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Каналы для диалога с США работают, контакты, в том числе на уровне министров, идут по мере необходимости, но из-за действий США прогресса мало, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Каналы для диалога существуют, это факт. И министр (обороны РФ Сергей - ред.) Шойгу, и генерал Герасимов, и многие другие наши высокопоставленные представители по мере необходимости контактируют с американскими визави, продолжается нотная переписка, продолжается работа через посольства... К сожалению, прогресса еще меньше, чем хотелось бы, но это не повод опускать руки. Все, что есть, будем использовать в интересах продвижения наших аргументов, отстаивания наших позиций на всех площадках", - сказал Рябков.
Он напомнил, что ранее и глава МИД РФ Сергей Лавров общался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Это потом превратилось в какую-то проблему в США, показатель деградации политической и дипломатической культуры в Вашингтоне: когда то, что раньше считалось не просто нормальным и естественным, а требовалось по закону жанра - дипломаты должны общаться - сейчас становится проблемой... Это просто дикость", - отметил Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.