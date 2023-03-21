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Прогресса в диалоге с США мало по вине американцев, заявил МИД - РИА Новости, 21.03.2023
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18:03 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/ssha-1859565148.html
Прогресса в диалоге с США мало по вине американцев, заявил МИД
Прогресса в диалоге с США мало по вине американцев, заявил МИД - РИА Новости, 21.03.2023
Прогресса в диалоге с США мало по вине американцев, заявил МИД
Каналы для диалога с США работают, контакты, в том числе на уровне министров, идут по мере необходимости, но из-за действий США прогресса мало, заявил во... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:03
2023-03-21T18:03
сша
россия
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Каналы для диалога с США работают, контакты, в том числе на уровне министров, идут по мере необходимости, но из-за действий США прогресса мало, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Каналы для диалога существуют, это факт. И министр (обороны РФ Сергей - ред.) Шойгу, и генерал Герасимов, и многие другие наши высокопоставленные представители по мере необходимости контактируют с американскими визави, продолжается нотная переписка, продолжается работа через посольства... К сожалению, прогресса еще меньше, чем хотелось бы, но это не повод опускать руки. Все, что есть, будем использовать в интересах продвижения наших аргументов, отстаивания наших позиций на всех площадках", - сказал Рябков. Он напомнил, что ранее и глава МИД РФ Сергей Лавров общался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Это потом превратилось в какую-то проблему в США, показатель деградации политической и дипломатической культуры в Вашингтоне: когда то, что раньше считалось не просто нормальным и естественным, а требовалось по закону жанра - дипломаты должны общаться - сейчас становится проблемой... Это просто дикость", - отметил Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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сша, россия, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), политика
США, Россия, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Политика
Прогресса в диалоге с США мало по вине американцев, заявил МИД

Рябков: каналы для диалога с США работают, но прогресса из-за действий Вашингтона мало

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Каналы для диалога с США работают, контакты, в том числе на уровне министров, идут по мере необходимости, но из-за действий США прогресса мало, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Каналы для диалога существуют, это факт. И министр (обороны РФ Сергей - ред.) Шойгу, и генерал Герасимов, и многие другие наши высокопоставленные представители по мере необходимости контактируют с американскими визави, продолжается нотная переписка, продолжается работа через посольства... К сожалению, прогресса еще меньше, чем хотелось бы, но это не повод опускать руки. Все, что есть, будем использовать в интересах продвижения наших аргументов, отстаивания наших позиций на всех площадках", - сказал Рябков.
Он напомнил, что ранее и глава МИД РФ Сергей Лавров общался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Это потом превратилось в какую-то проблему в США, показатель деградации политической и дипломатической культуры в Вашингтоне: когда то, что раньше считалось не просто нормальным и естественным, а требовалось по закону жанра - дипломаты должны общаться - сейчас становится проблемой... Это просто дикость", - отметил Рябков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
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