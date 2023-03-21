https://ria.ru/20230321/soyuz-1859633185.html

Россия и Китай поддержали присоединение Африканского союза к G20

Россия и Китай поддержали присоединение Африканского союза к G20 - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай поддержали присоединение Африканского союза к G20

Россия и Китай поддерживают присоединение Африканского союза к "Группе двадцати", текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T22:08

2023-03-21T22:08

2023-03-21T22:09

в мире

россия

китай

африканский союз

большая двадцатка

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай поддерживают присоединение Африканского союза к "Группе двадцати", текст совместного заявления опубликован на сайте Кремля. "Стороны настроены укреплять координацию в рамках "Группы двадцати" и других многосторонних механизмов, ... совершенствовать систему глобального экономического управления на справедливой и рациональной основе, чтобы она лучше отражала структуру мировой экономики, что предусматривает повышение представленности и наделение большим правом голоса государств с формирующимися рынками и развивающихся стран. Стороны поддерживают присоединение Африканского союза к "Группе двадцати", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230320/afrika-1859160837.html

россия

китай

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в мире, россия, китай, африканский союз, большая двадцатка