https://ria.ru/20230321/snaryady-1859563124.html

СФ отреагировал на планы Лондона поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном

СФ отреагировал на планы Лондона поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 21.03.2023

СФ отреагировал на планы Лондона поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном

В Совете безопасности ООН нужно поднять вопрос о недопустимости поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном, о чем ранее сообщили в минобороны... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:58

2023-03-21T17:58

2023-03-21T18:33

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Совете безопасности ООН нужно поднять вопрос о недопустимости поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном, о чем ранее сообщили в минобороны Великобритании, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди в ответ на запрос британского парламента сообщила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном."Это некий "промежуток" между "грязной бомбой" и обычными снарядами", - сказал Цеков.Он подчеркнул, что "мы должны высказаться по этому поводу, думаю, в том числе, на Совбезе ООН и категорически возразить". Кроме того, считает законодатель, нужно сказать Великобритании, что они "за свою политику в конце концов поплатятся". По словам Цекова, такие заявления британских военных чиновников свидетельствуют о том, кто является разжигателем войны."Они готовы использовать то, что причинит урон территории Украины, независимого от того, под чьим контролем она находится", - отметил законодатель. Он также считает, что хотя британские чиновники и политики и делают громкие заявления, страна давно утратила былое величие, и ей уже не следует называться Великобритания - "просто Англия".

https://ria.ru/20230320/irak-1859261395.html

https://ria.ru/20230321/uran-1859550651.html

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