Рейтинг@Mail.ru
СФ отреагировал на планы Лондона поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:58 21.03.2023 (обновлено: 18:33 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/snaryady-1859563124.html
СФ отреагировал на планы Лондона поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном
СФ отреагировал на планы Лондона поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном - РИА Новости, 21.03.2023
СФ отреагировал на планы Лондона поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном
В Совете безопасности ООН нужно поднять вопрос о недопустимости поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном, о чем ранее сообщили в минобороны... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:58
2023-03-21T18:33
специальная военная операция на украине
цены на нефть
украина
оон
в мире
великобритания
лондон
сергей цеков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_0:65:3064:1789_1920x0_80_0_0_a3d40b7a3fa1fa9bad6964c397f71fe2.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Совете безопасности ООН нужно поднять вопрос о недопустимости поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном, о чем ранее сообщили в минобороны Великобритании, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди в ответ на запрос британского парламента сообщила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном."Это некий "промежуток" между "грязной бомбой" и обычными снарядами", - сказал Цеков.Он подчеркнул, что "мы должны высказаться по этому поводу, думаю, в том числе, на Совбезе ООН и категорически возразить". Кроме того, считает законодатель, нужно сказать Великобритании, что они "за свою политику в конце концов поплатятся". По словам Цекова, такие заявления британских военных чиновников свидетельствуют о том, кто является разжигателем войны."Они готовы использовать то, что причинит урон территории Украины, независимого от того, под чьим контролем она находится", - отметил законодатель. Он также считает, что хотя британские чиновники и политики и делают громкие заявления, страна давно утратила былое величие, и ей уже не следует называться Великобритания - "просто Англия".
https://ria.ru/20230320/irak-1859261395.html
https://ria.ru/20230321/uran-1859550651.html
украина
великобритания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818409852_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_d279d1da294adfc3d2812f79ba6036b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, украина, оон, в мире, великобритания, лондон, сергей цеков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Цены на нефть, Украина, ООН, В мире, Великобритания, Лондон, Сергей Цеков, Ситуация в ДНР и ЛНР
СФ отреагировал на планы Лондона поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном

Сенатор Цеков: тему поставок снарядов с обедненным ураном Украине нужно поднять в СБ ООН

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. В Совете безопасности ООН нужно поднять вопрос о недопустимости поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном, о чем ранее сообщили в минобороны Великобритании, заявил РИА Новости во вторник сенатор от Крыма Сергей Цеков.
Ранее замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди в ответ на запрос британского парламента сообщила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.
Американские военные в Умм-Каср, Ирак. 22 марта 2003 год - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Эксперт рассказала о последствиях применения США в Ираке обедненного урана
20 марта, 17:56
"Это некий "промежуток" между "грязной бомбой" и обычными снарядами", - сказал Цеков.
Он подчеркнул, что "мы должны высказаться по этому поводу, думаю, в том числе, на Совбезе ООН и категорически возразить". Кроме того, считает законодатель, нужно сказать Великобритании, что они "за свою политику в конце концов поплатятся". По словам Цекова, такие заявления британских военных чиновников свидетельствуют о том, кто является разжигателем войны.
"Они готовы использовать то, что причинит урон территории Украины, независимого от того, под чьим контролем она находится", - отметил законодатель. Он также считает, что хотя британские чиновники и политики и делают громкие заявления, страна давно утратила былое величие, и ей уже не следует называться Великобритания - "просто Англия".
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Захарова прокомментировала планы Лондона передать Киеву боеприпасы с ураном
Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеЦены на нефтьУкраинаООНВ миреВеликобританияЛондонСергей ЦековСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала