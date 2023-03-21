https://ria.ru/20230321/skripka-1859406622.html

Легендарную скрипку "Балтика" продали за рекордную сумму

Легендарную скрипку "Балтика" продали за рекордную сумму - РИА Новости, 21.03.2023

Легендарную скрипку "Балтика" продали за рекордную сумму

Легендарную скрипку Гварнери "Балтика" (Baltic) продали за 9,44 миллиона долларов на аукционе Tarisio в Нью-Йорке, пишет Artnet. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:12

2023-03-21T19:12

2023-03-21T19:12

культура

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аукцион

музыка

антонио страдивари

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Легендарную скрипку Гварнери "Балтика" (Baltic) продали за 9,44 миллиона долларов на аукционе Tarisio в Нью-Йорке, пишет Artnet. Окончательная цена оказалась немного меньше, чем эстимейт — 10 миллионов долларов. Но все равно "Балтика" побила рекорд в 3,6 миллиона долларов для инструментов мастера, установленный в 2022 году. Также она стала третьей по стоимости среди всех музыкальных инструментов. Скрипке 292 года. Гварнери Бартоломео Джузеппе Антонио "дель Джезу" изготовил ее в 1731 году. Ему тогда было 32 года. Созданные мастером инструменты отличает более глубокое звучание. Оно объясняется использованием пламенного клена. До торгов "Балтика" была 50 лет в коллекции американского бизнесмена. Еще ранее она принадлежала музыканту Дороте Пауэрс, которая отдала две скрипки Страдивари, чтобы получить творение Гварнери. Эти мастера жили и работали в одном городе — итальянской Кремоне. Но Страдивари родился на полвека раньше Гварнери. Скрипки последнего считаются более редкими. Ведь их сохранилось около 150, а экземпляров, созданных Страдивари, — 600. Ранее сообщалось, что на аукционе продали первое посмертное издание стихов Лермонтова.

https://ria.ru/20230302/kartina-1855323179.html

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Елена Громова

новости культуры, аукцион, музыка, антонио страдивари, нью-йорк (город)