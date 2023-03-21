Рейтинг@Mail.ru
Легендарную скрипку "Балтика" продали за рекордную сумму - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:12 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/skripka-1859406622.html
Легендарную скрипку "Балтика" продали за рекордную сумму
Легендарную скрипку "Балтика" продали за рекордную сумму - РИА Новости, 21.03.2023
Легендарную скрипку "Балтика" продали за рекордную сумму
Легендарную скрипку Гварнери "Балтика" (Baltic) продали за 9,44 миллиона долларов на аукционе Tarisio в Нью-Йорке, пишет Artnet. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:12
2023-03-21T19:12
культура
новости культуры
аукцион
музыка
антонио страдивари
нью-йорк (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859399526_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_8be99747d540d56cee4352a3eb57d5f6.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Легендарную скрипку Гварнери "Балтика" (Baltic) продали за 9,44 миллиона долларов на аукционе Tarisio в Нью-Йорке, пишет Artnet. Окончательная цена оказалась немного меньше, чем эстимейт — 10 миллионов долларов. Но все равно "Балтика" побила рекорд в 3,6 миллиона долларов для инструментов мастера, установленный в 2022 году. Также она стала третьей по стоимости среди всех музыкальных инструментов. Скрипке 292 года. Гварнери Бартоломео Джузеппе Антонио "дель Джезу" изготовил ее в 1731 году. Ему тогда было 32 года. Созданные мастером инструменты отличает более глубокое звучание. Оно объясняется использованием пламенного клена. До торгов "Балтика" была 50 лет в коллекции американского бизнесмена. Еще ранее она принадлежала музыканту Дороте Пауэрс, которая отдала две скрипки Страдивари, чтобы получить творение Гварнери. Эти мастера жили и работали в одном городе — итальянской Кремоне. Но Страдивари родился на полвека раньше Гварнери. Скрипки последнего считаются более редкими. Ведь их сохранилось около 150, а экземпляров, созданных Страдивари, — 600. Ранее сообщалось, что на аукционе продали первое посмертное издание стихов Лермонтова.
https://ria.ru/20230302/kartina-1855323179.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859399526_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_f4b769c1212945c2b8b136e783e42374.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, аукцион, музыка, антонио страдивари, нью-йорк (город)
Культура, Новости культуры, Аукцион, Музыка, Антонио Страдивари, Нью-Йорк (город)
Легендарную скрипку "Балтика" продали за рекордную сумму

Легендарную скрипку Гварнери "Балтика" продали за рекордные 9,44 миллиона долларов

© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYСкрипач Стефан Якив со скрипкой Джузеппе Гварнери "Балтика" (Baltic)
Скрипач Стефан Якив со скрипкой Джузеппе Гварнери Балтика (Baltic) - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Легендарную скрипку Гварнери "Балтика" (Baltic) продали за 9,44 миллиона долларов на аукционе Tarisio в Нью-Йорке, пишет Artnet.
Окончательная цена оказалась немного меньше, чем эстимейт — 10 миллионов долларов. Но все равно "Балтика" побила рекорд в 3,6 миллиона долларов для инструментов мастера, установленный в 2022 году. Также она стала третьей по стоимости среди всех музыкальных инструментов.
Скрипке 292 года. Гварнери Бартоломео Джузеппе Антонио "дель Джезу" изготовил ее в 1731 году. Ему тогда было 32 года. Созданные мастером инструменты отличает более глубокое звучание. Оно объясняется использованием пламенного клена.
«
"Балтика" — больше, чем непревзойденный инструмент. Она выдающееся произведение искусства", — говорит Карлос Томе, руководитель отдела продаж Tarisio.
До торгов "Балтика" была 50 лет в коллекции американского бизнесмена. Еще ранее она принадлежала музыканту Дороте Пауэрс, которая отдала две скрипки Страдивари, чтобы получить творение Гварнери.
Эти мастера жили и работали в одном городе — итальянской Кремоне. Но Страдивари родился на полвека раньше Гварнери. Скрипки последнего считаются более редкими. Ведь их сохранилось около 150, а экземпляров, созданных Страдивари, — 600.
Ранее сообщалось, что на аукционе продали первое посмертное издание стихов Лермонтова.
Василий Кандинский. Вид Мурнау с церковью II. 1910 - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Возвращенную потомкам узницы Освенцима картину продали за рекордную сумму
2 марта, 13:13
 
КультураНовости культурыАукционМузыкаАнтонио СтрадивариНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала