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Легендарную скрипку "Балтика" продали за рекордную сумму
Легендарную скрипку "Балтика" продали за рекордную сумму - РИА Новости, 21.03.2023
Легендарную скрипку "Балтика" продали за рекордную сумму
Легендарную скрипку Гварнери "Балтика" (Baltic) продали за 9,44 миллиона долларов на аукционе Tarisio в Нью-Йорке, пишет Artnet. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T19:12
2023-03-21T19:12
2023-03-21T19:12
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Легендарную скрипку Гварнери "Балтика" (Baltic) продали за 9,44 миллиона долларов на аукционе Tarisio в Нью-Йорке, пишет Artnet. Окончательная цена оказалась немного меньше, чем эстимейт — 10 миллионов долларов. Но все равно "Балтика" побила рекорд в 3,6 миллиона долларов для инструментов мастера, установленный в 2022 году. Также она стала третьей по стоимости среди всех музыкальных инструментов. Скрипке 292 года. Гварнери Бартоломео Джузеппе Антонио "дель Джезу" изготовил ее в 1731 году. Ему тогда было 32 года. Созданные мастером инструменты отличает более глубокое звучание. Оно объясняется использованием пламенного клена. До торгов "Балтика" была 50 лет в коллекции американского бизнесмена. Еще ранее она принадлежала музыканту Дороте Пауэрс, которая отдала две скрипки Страдивари, чтобы получить творение Гварнери. Эти мастера жили и работали в одном городе — итальянской Кремоне. Но Страдивари родился на полвека раньше Гварнери. Скрипки последнего считаются более редкими. Ведь их сохранилось около 150, а экземпляров, созданных Страдивари, — 600. Ранее сообщалось, что на аукционе продали первое посмертное издание стихов Лермонтова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, аукцион, музыка, антонио страдивари, нью-йорк (город)
Культура, Новости культуры, Аукцион, Музыка, Антонио Страдивари, Нью-Йорк (город)
Легендарную скрипку "Балтика" продали за рекордную сумму
Легендарную скрипку Гварнери "Балтика" продали за рекордные 9,44 миллиона долларов
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Легендарную скрипку Гварнери "Балтика" (Baltic) продали за 9,44 миллиона долларов на аукционе Tarisio в Нью-Йорке, пишет
Artnet.
Окончательная цена оказалась немного меньше, чем эстимейт — 10 миллионов долларов. Но все равно "Балтика" побила рекорд в 3,6 миллиона долларов для инструментов мастера, установленный в 2022 году. Также она стала третьей по стоимости среди всех музыкальных инструментов.
Скрипке 292 года. Гварнери Бартоломео Джузеппе Антонио "дель Джезу" изготовил ее в 1731 году. Ему тогда было 32 года. Созданные мастером инструменты отличает более глубокое звучание. Оно объясняется использованием пламенного клена.
«
"Балтика" — больше, чем непревзойденный инструмент. Она выдающееся произведение искусства", — говорит Карлос Томе, руководитель отдела продаж Tarisio.
До торгов "Балтика" была 50 лет в коллекции американского бизнесмена. Еще ранее она принадлежала музыканту Дороте Пауэрс, которая отдала две скрипки Страдивари, чтобы получить творение Гварнери.
Эти мастера жили и работали в одном городе — итальянской Кремоне. Но Страдивари родился на полвека раньше Гварнери. Скрипки последнего считаются более редкими. Ведь их сохранилось около 150, а экземпляров, созданных Страдивари, — 600.
Ранее сообщалось
, что на аукционе продали первое посмертное издание стихов Лермонтова.
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