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Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского вопроса
Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского вопроса - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского вопроса
Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса, заявил в понедельник председатель КНР Си... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T06:20
2023-03-21T06:20
2023-03-21T06:21
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ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Си Цзиньпин по Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны проведут переговоры. "Стороны провели глубокий обмен мнениями по украинскому вопросу", - сообщает во вторник МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Москве. Си Цзиньпин подчеркнул, что "по украинскому вопросу голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают в поддержку разрядки ситуации и продвижения примирения и переговоров, а также выступают против подливания масла в огонь". Си Цзиньпин также отметил, что чем больше трудностей и противоречий, тем важнее оставить пространство для мира и диалога. "Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса", - подчеркнул Си Цзиньпин.
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в мире, китай, москва, россия, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Москва, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского вопроса
Си Цзиньпин: Китай готов играть конструктивную роль в урегулировании украинского вопроса
ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Си Цзиньпин по Путина 20-22 марта находится в Москве
с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны проведут переговоры.
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"Стороны провели глубокий обмен мнениями по украинскому вопросу", - сообщает во вторник МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Москве.
Си Цзиньпин подчеркнул, что "по украинскому вопросу голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают в поддержку разрядки ситуации и продвижения примирения и переговоров, а также выступают против подливания масла в огонь".
«
"Исторически конфликты всегда решались путем диалога и переговоров. Недавно Китай опубликовал документ с изложением позиции, призывающий к политическому урегулированию украинского кризиса, отказу от менталитета холодной войны и односторонних санкций", - указал он.
Си Цзиньпин также отметил, что чем больше трудностей и противоречий, тем важнее оставить пространство для мира и диалога.
"Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса", - подчеркнул Си Цзиньпин.
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