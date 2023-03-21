https://ria.ru/20230321/si-1859344906.html

Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского вопроса

Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского вопроса - РИА Новости, 21.03.2023

Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского вопроса

Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса, заявил в понедельник председатель КНР Си... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T06:20

2023-03-21T06:20

2023-03-21T06:21

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ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Си Цзиньпин по Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны проведут переговоры. "Стороны провели глубокий обмен мнениями по украинскому вопросу", - сообщает во вторник МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Москве. Си Цзиньпин подчеркнул, что "по украинскому вопросу голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают в поддержку разрядки ситуации и продвижения примирения и переговоров, а также выступают против подливания масла в огонь". Си Цзиньпин также отметил, что чем больше трудностей и противоречий, тем важнее оставить пространство для мира и диалога. "Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса", - подчеркнул Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20230321/si-1859344610.html

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