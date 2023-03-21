Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского вопроса - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 21.03.2023 (обновлено: 06:21 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/si-1859344906.html
Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского вопроса
Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского вопроса - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского вопроса
Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса, заявил в понедельник председатель КНР Си... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T06:20
2023-03-21T06:21
в мире
китай
москва
россия
си цзиньпин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859267035_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_c4af1618cb7a3698aba033345308148f.jpg
ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Си Цзиньпин по Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны проведут переговоры. "Стороны провели глубокий обмен мнениями по украинскому вопросу", - сообщает во вторник МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Москве. Си Цзиньпин подчеркнул, что "по украинскому вопросу голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают в поддержку разрядки ситуации и продвижения примирения и переговоров, а также выступают против подливания масла в огонь". Си Цзиньпин также отметил, что чем больше трудностей и противоречий, тем важнее оставить пространство для мира и диалога. "Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса", - подчеркнул Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20230321/si-1859344610.html
https://ria.ru/20230321/mishustin-1859330604.html
китай
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859267035_119:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_9f9f37356bca23aa0b11dd00d34fd2f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, москва, россия, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Москва, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин высказался об урегулировании украинского вопроса

Си Цзиньпин: Китай готов играть конструктивную роль в урегулировании украинского вопроса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Си Цзиньпин по Путина 20-22 марта находится в Москве с государственным визитом, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. Неформальная встреча лидеров двух стран состоялась в понедельник вечером и продолжалась более четырех часов, во вторник стороны проведут переговоры.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Си Цзиньпин подтвердил курс на стратегическое сотрудничество с Россией
06:14
"Стороны провели глубокий обмен мнениями по украинскому вопросу", - сообщает во вторник МИД КНР в коммюнике по итогам встречи в Москве.
Си Цзиньпин подчеркнул, что "по украинскому вопросу голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают в поддержку разрядки ситуации и продвижения примирения и переговоров, а также выступают против подливания масла в огонь".
«
"Исторически конфликты всегда решались путем диалога и переговоров. Недавно Китай опубликовал документ с изложением позиции, призывающий к политическому урегулированию украинского кризиса, отказу от менталитета холодной войны и односторонних санкций", - указал он.
Си Цзиньпин также отметил, что чем больше трудностей и противоречий, тем важнее оставить пространство для мира и диалога.
"Китай готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Мишустин проведет встречу с Си Цзиньпином
00:51
 
В миреКитайМоскваРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала