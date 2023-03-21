https://ria.ru/20230321/si-1859344610.html

Си Цзиньпин подтвердил курс на стратегическое сотрудничество с Россией

Си Цзиньпин подтвердил курс на стратегическое сотрудничество с Россией - РИА Новости, 21.03.2023

Си Цзиньпин подтвердил курс на стратегическое сотрудничество с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал укрепление и развитие отношений с Москвой стратегическим выбором Пекина,... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T06:14

2023-03-21T06:14

2023-03-21T09:26

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ПЕКИН, 21 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским лидером Владимиром Путиным назвал укрепление и развитие отношений с Москвой стратегическим выбором Пекина, сообщается на сайте китайского МИД."Две страны, будучи крупнейшими соседями и партнерами по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию, рассматривают друг друга как приоритет в своей дипломатии и внешней политике. Китай всегда проводит независимую внешнюю политику. Укрепление и развитие отношений с Россией — стратегический выбор Китая, сделанный исходя из его собственных коренных интересов и общей тенденции мирового развития", — заявил Си Цзиньпин. При этом он подчеркнул, что общий курс на укрепление стратегического сотрудничества двух стран остается неизменным. По его словам, Москве и Пекину следует углублять практическое сотрудничество в различных областях, укреплять взаимодействие в рамках ООН и других многосторонних площадок, а также быть опорой мира и стабильности во всем мире.Накануне Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом. Переговоры в Кремле продолжались более четырех с половиной часов. Главы государств обсудили как двустороннее сотрудничество, так и ситуацию на Украине и предложенный Пекином план по урегулированию конфликта.Для председателя КНР это уже девятый визит в Россию — он бывал здесь чаще, чем в какой-либо другой стране. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

https://ria.ru/20230320/politika-1859279982.html

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