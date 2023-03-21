https://ria.ru/20230321/shoygu-1859445836.html

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о встрече Шойгу с коллегой из КНР

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о встрече Шойгу с коллегой из КНР - РИА Новости, 21.03.2023

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о встрече Шойгу с коллегой из КНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией об отдельной встрече министров обороны России и Китая и перенаправил вопрос в... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T13:10

2023-03-21T13:10

2023-03-21T13:10

китай

россия

москва

владимир путин

дмитрий песков

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией об отдельной встрече министров обороны России и Китая и перенаправил вопрос в Минобороны России. "Надо в министерство обороны обращаться, мне не известно об этом, я в данном случае могу говорить только о президентах", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли отдельная встреча министров обороны КНР и России. По приглашению президента РФ Владимира Путина 20-22 марта в Москве с государственным визитом находится председатель КНР Си Цзиньпин, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.

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китай

россия

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китай, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин