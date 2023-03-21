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Песков переадресовал в Минобороны вопрос о встрече Шойгу с коллегой из КНР - РИА Новости, 21.03.2023
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13:10 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/shoygu-1859445836.html
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о встрече Шойгу с коллегой из КНР
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о встрече Шойгу с коллегой из КНР - РИА Новости, 21.03.2023
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о встрече Шойгу с коллегой из КНР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией об отдельной встрече министров обороны России и Китая и перенаправил вопрос в... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T13:10
2023-03-21T13:10
китай
россия
москва
владимир путин
дмитрий песков
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией об отдельной встрече министров обороны России и Китая и перенаправил вопрос в Минобороны России. "Надо в министерство обороны обращаться, мне не известно об этом, я в данном случае могу говорить только о президентах", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли отдельная встреча министров обороны КНР и России. По приглашению президента РФ Владимира Путина 20-22 марта в Москве с государственным визитом находится председатель КНР Си Цзиньпин, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
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китай, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, си цзиньпин
Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о встрече Шойгу с коллегой из КНР

Песков заявил, что не владеет информацией об отдельной встрече Шойгу с коллегой из Китая

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не обладает информацией об отдельной встрече министров обороны России и Китая и перенаправил вопрос в Минобороны России.
"Надо в министерство обороны обращаться, мне не известно об этом, я в данном случае могу говорить только о президентах", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли отдельная встреча министров обороны КНР и России.
По приглашению президента РФ Владимира Путина 20-22 марта в Москве с государственным визитом находится председатель КНР Си Цзиньпин, который стал его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность председателя КНР на третий срок. В состав делегации китайского лидера в том числе вошли член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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20 марта, 11:17
 
КитайРоссияМоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковСи Цзиньпин
 
 
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