https://ria.ru/20230321/sevmorput-1859552205.html
Россия и Китай создадут рабочий орган по проекту "Северный морской путь"
Россия и Китай создадут рабочий орган по проекту "Северный морской путь" - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай создадут рабочий орган по проекту "Северный морской путь"
Россия и Китай намерены создать рабочий орган по проекту "Северный морской путь", есть потенциал для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:31
2023-03-21T17:31
2023-03-21T17:44
экономика
россия
китай
северный морской путь
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай намерены создать рабочий орган по проекту "Северный морской путь", есть потенциал для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.Председатель КНР прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
https://ria.ru/20210601/more-1735032902.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, северный морской путь, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Россия, Китай, Северный морской путь, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия и Китай создадут рабочий орган по проекту "Северный морской путь"
Путин: Россия и Китай намерены создать рабочий орган по проекту "Северный морской путь"