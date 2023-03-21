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Россия и Китай создадут рабочий орган по проекту "Северный морской путь" - РИА Новости, 21.03.2023
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17:31 21.03.2023 (обновлено: 17:44 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/sevmorput-1859552205.html
Россия и Китай создадут рабочий орган по проекту "Северный морской путь"
Россия и Китай создадут рабочий орган по проекту "Северный морской путь" - РИА Новости, 21.03.2023
Россия и Китай создадут рабочий орган по проекту "Северный морской путь"
Россия и Китай намерены создать рабочий орган по проекту "Северный морской путь", есть потенциал для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:31
2023-03-21T17:44
экономика
россия
китай
северный морской путь
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай намерены создать рабочий орган по проекту "Северный морской путь", есть потенциал для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.Председатель КНР прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
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россия
китай
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экономика, россия, китай, северный морской путь, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Россия, Китай, Северный морской путь, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Россия и Китай создадут рабочий орган по проекту "Северный морской путь"

Путин: Россия и Китай намерены создать рабочий орган по проекту "Северный морской путь"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морской порт в Дудинке . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай намерены создать рабочий орган по проекту "Северный морской путь", есть потенциал для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнёрами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути. Как я уже сказал, мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути",- сказал Путин на переговорах с лидером КНР Си.
Председатель КНР прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
В МИД рассказали, чем Северный морской путь лучше Суэцкого канала
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ЭкономикаРоссияКитайСеверный морской путьВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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