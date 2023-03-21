https://ria.ru/20230321/sevmorput-1859552205.html

Россия и Китай создадут рабочий орган по проекту "Северный морской путь"

Россия и Китай создадут рабочий орган по проекту "Северный морской путь" - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай создадут рабочий орган по проекту "Северный морской путь"

Россия и Китай намерены создать рабочий орган по проекту "Северный морской путь", есть потенциал для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:31

2023-03-21T17:31

2023-03-21T17:44

экономика

россия

китай

северный морской путь

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай намерены создать рабочий орган по проекту "Северный морской путь", есть потенциал для сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.Председатель КНР прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.

https://ria.ru/20210601/more-1735032902.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, китай, северный морской путь, владимир путин, си цзиньпин