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Путин и Си Цзиньпин отметили практику несправедливых санкций - РИА Новости, 21.03.2023
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18:42 21.03.2023 (обновлено: 19:20 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/sanktsii-1859581131.html
Путин и Си Цзиньпин отметили практику несправедливых санкций
Путин и Си Цзиньпин отметили практику несправедливых санкций - РИА Новости, 21.03.2023
Путин и Си Цзиньпин отметили практику несправедливых санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отметили рост напряжённости в мире, практику введения... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T18:42
2023-03-21T19:20
владимир путин
цены на нефть
китай
россия
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отметили рост напряжённости в мире, практику введения несправедливых санкций."Был отмечен рост напряжённости во многих регионах мира, накопление конфликтного и кризисного потенциала в глобальной политике и экономике. Мы видим, что расширяется практика применения нелегитимных политически мотивированных санкций и прочих ограничений, использование других средств не справедливой конкуренции в экономической борьбе",- сказал Путин по итогам переговоров с лидером КНР Си.Президент отметил, что нарушаются казалось бы незыблемые принципы: невмешательства во внутренние дела, право стран на суверенную модель развития, свободы торговли, доступа к современным технологиям и даже к образованию.
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владимир путин, цены на нефть, китай, россия, си цзиньпин
Владимир Путин, Цены на нефть, Китай, Россия, Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин отметили практику несправедливых санкций

Путин и Си Цзиньпин отметили практику несправедливых санкций и рост напряженности в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отметили рост напряжённости в мире, практику введения несправедливых санкций.
"Был отмечен рост напряжённости во многих регионах мира, накопление конфликтного и кризисного потенциала в глобальной политике и экономике. Мы видим, что расширяется практика применения нелегитимных политически мотивированных санкций и прочих ограничений, использование других средств не справедливой конкуренции в экономической борьбе",- сказал Путин по итогам переговоров с лидером КНР Си.
Президент отметил, что нарушаются казалось бы незыблемые принципы: невмешательства во внутренние дела, право стран на суверенную модель развития, свободы торговли, доступа к современным технологиям и даже к образованию.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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