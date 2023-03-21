https://ria.ru/20230321/sanktsii-1859581131.html

Путин и Си Цзиньпин отметили практику несправедливых санкций

Путин и Си Цзиньпин отметили практику несправедливых санкций - РИА Новости, 21.03.2023

Путин и Си Цзиньпин отметили практику несправедливых санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отметили рост напряжённости в мире, практику введения... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T18:42

2023-03-21T18:42

2023-03-21T19:20

владимир путин

цены на нефть

китай

россия

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином отметили рост напряжённости в мире, практику введения несправедливых санкций."Был отмечен рост напряжённости во многих регионах мира, накопление конфликтного и кризисного потенциала в глобальной политике и экономике. Мы видим, что расширяется практика применения нелегитимных политически мотивированных санкций и прочих ограничений, использование других средств не справедливой конкуренции в экономической борьбе",- сказал Путин по итогам переговоров с лидером КНР Си.Президент отметил, что нарушаются казалось бы незыблемые принципы: невмешательства во внутренние дела, право стран на суверенную модель развития, свободы торговли, доступа к современным технологиям и даже к образованию.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

китай

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владимир путин, цены на нефть, китай, россия, си цзиньпин