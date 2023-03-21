https://ria.ru/20230321/ryba-1859391985.html
Минсельхоз скорректировал цели по объему потребления рыбы россиянами
Минсельхоз скорректировал цели по объему потребления рыбы россиянами - РИА Новости, 21.03.2023
Минсельхоз скорректировал цели по объему потребления рыбы россиянами
Минсельхоз России убрал из числа целей госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" достижение потребления рыбопродуктов в стране в объеме не менее 25... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:50
2023-03-21T10:50
2023-03-21T10:50
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минсельхоз России убрал из числа целей госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" достижение потребления рыбопродуктов в стране в объеме не менее 25 килограммов в год на человека - соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. "Скорректировать абзац... достижения среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации в объеме не менее 25 килограммов в год в живом весе и поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе - весе сырца) не менее 85 процентов в год;", изложив его в следующей редакции: "поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами в живом весе (весе сырца) не менее 85 процентов в год", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Кроме того, проект постановления предлагает исключить цель укрепления лидерства на рыбных рынках Европейского союза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в связи с различными изменениями и закрытием сбыта для российских рыбохозяйственных предприятий. Также в пояснительной записке к проекту постановления указано, что изменения вызваны приведением государственной программы в соответствие со стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года, которую правительство утвердило в сентябре. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления. В ней сформулированы восемь главных целей развития, среди которых - добиться устойчивого среднегодового роста производства на уровне 3%, увеличение экспорта в базовом сценарии до 29,5 миллиарда долларов в 2024 году и до 41 миллиарда долларов в 2030 году, вовлечение к 2030 году в сельскохозяйственный оборот не менее 13,2 миллионов гектаров земель.
https://ria.ru/20230321/ris-1859389349.html
https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз скорректировал цели по объему потребления рыбы россиянами
Минсельхоз убрал из целей потребление рыбы не менее 25 килограммов в год на человека
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Минсельхоз России убрал из числа целей госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" достижение потребления рыбопродуктов в стране в объеме не менее 25 килограммов в год на человека - соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале
нормативных правовых актов.
"Скорректировать абзац... достижения среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации в объеме не менее 25 килограммов в год в живом весе и поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе - весе сырца) не менее 85 процентов в год;", изложив его в следующей редакции: "поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами в живом весе (весе сырца) не менее 85 процентов в год", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
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Кроме того, проект постановления предлагает исключить цель укрепления лидерства на рыбных рынках Европейского союза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в связи с различными изменениями и закрытием сбыта для российских рыбохозяйственных предприятий.
Также в пояснительной записке к проекту постановления указано, что изменения вызваны приведением государственной программы в соответствие со стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года, которую правительство утвердило в сентябре.
Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления. В ней сформулированы восемь главных целей развития, среди которых - добиться устойчивого среднегодового роста производства на уровне 3%, увеличение экспорта в базовом сценарии до 29,5 миллиарда долларов в 2024 году и до 41 миллиарда долларов в 2030 году, вовлечение к 2030 году в сельскохозяйственный оборот не менее 13,2 миллионов гектаров земель.
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