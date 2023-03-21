https://ria.ru/20230321/ryba-1859391985.html

Минсельхоз скорректировал цели по объему потребления рыбы россиянами

Минсельхоз скорректировал цели по объему потребления рыбы россиянами - РИА Новости, 21.03.2023

Минсельхоз скорректировал цели по объему потребления рыбы россиянами

Минсельхоз России убрал из числа целей госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" достижение потребления рыбопродуктов в стране в объеме не менее ‎25... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:50

2023-03-21T10:50

2023-03-21T10:50

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минсельхоз России убрал из числа целей госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" достижение потребления рыбопродуктов в стране в объеме не менее ‎25 килограммов в год на человека - соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. "Скорректировать абзац... достижения среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации в объеме не менее ‎25 килограммов в год в живом весе и поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе - весе сырца) не менее 85 процентов ‎в год;", изложив его в следующей редакции: "поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами в живом весе (весе сырца) не менее 85 процентов в год", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Кроме того, проект постановления предлагает исключить цель укрепления лидерства на рыбных рынках Европейского союза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в связи с различными изменениями и закрытием сбыта для российских рыбохозяйственных предприятий. Также в пояснительной записке к проекту постановления указано, что изменения вызваны приведением государственной программы в соответствие со стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года, которую правительство утвердило в сентябре. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления. В ней сформулированы восемь главных целей развития, среди которых - добиться устойчивого среднегодового роста производства на уровне 3%, увеличение экспорта в базовом сценарии до 29,5 миллиарда долларов в 2024 году и до 41 миллиарда долларов в 2030 году, вовлечение к 2030 году в сельскохозяйственный оборот не менее 13,2 миллионов гектаров земель.

https://ria.ru/20230321/ris-1859389349.html

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)