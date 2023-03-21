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Минсельхоз скорректировал цели по объему потребления рыбы россиянами - РИА Новости, 21.03.2023
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10:50 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/ryba-1859391985.html
Минсельхоз скорректировал цели по объему потребления рыбы россиянами
Минсельхоз скорректировал цели по объему потребления рыбы россиянами - РИА Новости, 21.03.2023
Минсельхоз скорректировал цели по объему потребления рыбы россиянами
Минсельхоз России убрал из числа целей госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" достижение потребления рыбопродуктов в стране в объеме не менее ‎25... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:50
2023-03-21T10:50
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минсельхоз России убрал из числа целей госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" достижение потребления рыбопродуктов в стране в объеме не менее ‎25 килограммов в год на человека - соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов. "Скорректировать абзац... достижения среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации в объеме не менее ‎25 килограммов в год в живом весе и поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе - весе сырца) не менее 85 процентов ‎в год;", изложив его в следующей редакции: "поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами в живом весе (весе сырца) не менее 85 процентов в год", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Кроме того, проект постановления предлагает исключить цель укрепления лидерства на рыбных рынках Европейского союза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в связи с различными изменениями и закрытием сбыта для российских рыбохозяйственных предприятий. Также в пояснительной записке к проекту постановления указано, что изменения вызваны приведением государственной программы в соответствие со стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года, которую правительство утвердило в сентябре. Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления. В ней сформулированы восемь главных целей развития, среди которых - добиться устойчивого среднегодового роста производства на уровне 3%, увеличение экспорта в базовом сценарии до 29,5 миллиарда долларов в 2024 году и до 41 миллиарда долларов в 2030 году, вовлечение к 2030 году в сельскохозяйственный оборот не менее 13,2 миллионов гектаров земель.
https://ria.ru/20230321/ris-1859389349.html
https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Минсельхоз скорректировал цели по объему потребления рыбы россиянами

Минсельхоз убрал из целей потребление рыбы не менее ‎25 килограммов в год на человека

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа рыбы в магазине
Продажа рыбы в магазине - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Продажа рыбы в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Минсельхоз России убрал из числа целей госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса" достижение потребления рыбопродуктов в стране в объеме не менее ‎25 килограммов в год на человека - соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.
"Скорректировать абзац... достижения среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации в объеме не менее ‎25 килограммов в год в живом весе и поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе - весе сырца) не менее 85 процентов ‎в год;", изложив его в следующей редакции: "поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами в живом весе (весе сырца) не менее 85 процентов в год", - говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
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Кроме того, проект постановления предлагает исключить цель укрепления лидерства на рыбных рынках Европейского союза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона в связи с различными изменениями и закрытием сбыта для российских рыбохозяйственных предприятий.
Также в пояснительной записке к проекту постановления указано, что изменения вызваны приведением государственной программы в соответствие со стратегией развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года, которую правительство утвердило в сентябре.
Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления. В ней сформулированы восемь главных целей развития, среди которых - добиться устойчивого среднегодового роста производства на уровне 3%, увеличение экспорта в базовом сценарии до 29,5 миллиарда долларов в 2024 году и до 41 миллиарда долларов в 2030 году, вовлечение к 2030 году в сельскохозяйственный оборот не менее 13,2 миллионов гектаров земель.
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