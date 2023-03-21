https://ria.ru/20230321/ris-1859389349.html
В Минсельхозе не увидели оснований для роста цен на рис
В Минсельхозе не увидели оснований для роста цен на рис - РИА Новости, 21.03.2023
В Минсельхозе не увидели оснований для роста цен на рис
Причин для роста цен на рис и рисовую крупу в России сейчас нет, запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка, заявили журналистам в Минсельхозе. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:37
2023-03-21T10:37
2023-03-21T11:40
экономика
россия
краснодарский край
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Причин для роста цен на рис и рисовую крупу в России сейчас нет, запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка, заявили журналистам в Минсельхозе. Так там отреагировали на публикацию газеты "Коммерсантъ", в которой говорится, что рисовая крупа может подорожать на 10-30 процентов. По словам источников издания, это связано со снижением качества сырья из-за непогоды на Кубани, где в основном выращивается эта культура. "Основания для роста цен в текущем сезоне отсутствуют, что в том числе подтверждается данными Национального рисового союза", — заявили в Минсельхозе.В ведомстве отметили, что урожай 2022 года по объему и качеству полностью соответствует потребностям российских переработчиков. Производство рисовой крупы в в прошлом году выросло на 2,6 процента. Причем обследование показало, что из обследованных 867,1 тысячи тонн не соответствуют ГОСТ только 3,89 процента. Сейчас, добавили в Минсельхозе, цены на рис стабильны — как на сырье, так и на крупу в торговых сетях (по данным Росстата — минус 1,9 процента с начала года).Запрет на экспорт риса действует с 1 июля 2022 года. Его ввели после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, чтобы исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены для потребителей.
https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, краснодарский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Краснодарский край, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В Минсельхозе не увидели оснований для роста цен на рис
Минсельхоз не увидел оснований для роста цен на рис до 30% в России в этом сезоне
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Причин для роста цен на рис и рисовую крупу в России сейчас нет, запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка, заявили журналистам в Минсельхозе.
Так там отреагировали на публикацию газеты "Коммерсантъ"
, в которой говорится, что рисовая крупа может подорожать на 10-30 процентов. По словам источников издания, это связано со снижением качества сырья из-за непогоды на Кубани, где в основном выращивается эта культура.
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"Основания для роста цен в текущем сезоне отсутствуют, что в том числе подтверждается данными Национального рисового союза", — заявили в Минсельхозе.
В ведомстве отметили, что урожай 2022 года по объему и качеству полностью соответствует потребностям российских переработчиков. Производство рисовой крупы в в прошлом году выросло на 2,6 процента. Причем обследование показало, что из обследованных 867,1 тысячи тонн не соответствуют ГОСТ только 3,89 процента.
Сейчас, добавили в Минсельхозе, цены на рис стабильны — как на сырье, так и на крупу в торговых сетях (по данным Росстата — минус 1,9 процента с начала года).
«
"Напомним, что до конца первого полугодия 2023 года в России действует запрет на экспорт риса и рисовой крупы, что гарантирует обеспечение внутреннего рынка этими видами продукции", — заключили в ведомстве.
Запрет на экспорт риса действует с 1 июля 2022 года. Его ввели после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, чтобы исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены для потребителей.
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