https://ria.ru/20230321/ris-1859389349.html

В Минсельхозе не увидели оснований для роста цен на рис

В Минсельхозе не увидели оснований для роста цен на рис - РИА Новости, 21.03.2023

В Минсельхозе не увидели оснований для роста цен на рис

Причин для роста цен на рис и рисовую крупу в России сейчас нет, запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка, заявили журналистам в Минсельхозе. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T10:37

2023-03-21T10:37

2023-03-21T11:40

экономика

россия

краснодарский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Причин для роста цен на рис и рисовую крупу в России сейчас нет, запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка, заявили журналистам в Минсельхозе. Так там отреагировали на публикацию газеты "Коммерсантъ", в которой говорится, что рисовая крупа может подорожать на 10-30 процентов. По словам источников издания, это связано со снижением качества сырья из-за непогоды на Кубани, где в основном выращивается эта культура. "Основания для роста цен в текущем сезоне отсутствуют, что в том числе подтверждается данными Национального рисового союза", — заявили в Минсельхозе.В ведомстве отметили, что урожай 2022 года по объему и качеству полностью соответствует потребностям российских переработчиков. Производство рисовой крупы в в прошлом году выросло на 2,6 процента. Причем обследование показало, что из обследованных 867,1 тысячи тонн не соответствуют ГОСТ только 3,89 процента. Сейчас, добавили в Минсельхозе, цены на рис стабильны — как на сырье, так и на крупу в торговых сетях (по данным Росстата — минус 1,9 процента с начала года).Запрет на экспорт риса действует с 1 июля 2022 года. Его ввели после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, чтобы исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены для потребителей.

https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html

https://ria.ru/20230318/ogurtsy-1858739004.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, краснодарский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)