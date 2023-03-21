Рейтинг@Mail.ru
В Минсельхозе не увидели оснований для роста цен на рис - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 21.03.2023 (обновлено: 11:40 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/ris-1859389349.html
В Минсельхозе не увидели оснований для роста цен на рис
В Минсельхозе не увидели оснований для роста цен на рис - РИА Новости, 21.03.2023
В Минсельхозе не увидели оснований для роста цен на рис
Причин для роста цен на рис и рисовую крупу в России сейчас нет, запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка, заявили журналистам в Минсельхозе. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T10:37
2023-03-21T11:40
экономика
россия
краснодарский край
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778328132_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c335b7519ee4b403e894e65296af07c6.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Причин для роста цен на рис и рисовую крупу в России сейчас нет, запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка, заявили журналистам в Минсельхозе. Так там отреагировали на публикацию газеты "Коммерсантъ", в которой говорится, что рисовая крупа может подорожать на 10-30 процентов. По словам источников издания, это связано со снижением качества сырья из-за непогоды на Кубани, где в основном выращивается эта культура. "Основания для роста цен в текущем сезоне отсутствуют, что в том числе подтверждается данными Национального рисового союза", — заявили в Минсельхозе.В ведомстве отметили, что урожай 2022 года по объему и качеству полностью соответствует потребностям российских переработчиков. Производство рисовой крупы в в прошлом году выросло на 2,6 процента. Причем обследование показало, что из обследованных 867,1 тысячи тонн не соответствуют ГОСТ только 3,89 процента. Сейчас, добавили в Минсельхозе, цены на рис стабильны — как на сырье, так и на крупу в торговых сетях (по данным Росстата — минус 1,9 процента с начала года).Запрет на экспорт риса действует с 1 июля 2022 года. Его ввели после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, чтобы исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены для потребителей.
https://ria.ru/20230310/sanktsii-1856868402.html
https://ria.ru/20230318/ogurtsy-1858739004.html
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778328132_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e30da863692b91dd052f7f0a54298414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, краснодарский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Краснодарский край, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В Минсельхозе не увидели оснований для роста цен на рис

Минсельхоз не увидел оснований для роста цен на рис до 30% в России в этом сезоне

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкМужчина выбирает крупу в гипермаркете
Мужчина выбирает крупу в гипермаркете - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Мужчина выбирает крупу в гипермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Причин для роста цен на рис и рисовую крупу в России сейчас нет, запрет на экспорт гарантирует обеспечение внутреннего рынка, заявили журналистам в Минсельхозе.
Так там отреагировали на публикацию газеты "Коммерсантъ", в которой говорится, что рисовая крупа может подорожать на 10-30 процентов. По словам источников издания, это связано со снижением качества сырья из-за непогоды на Кубани, где в основном выращивается эта культура.
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Год "адских санкций": Россия стала жить лучше, чем Британия
10 марта, 08:00
"Основания для роста цен в текущем сезоне отсутствуют, что в том числе подтверждается данными Национального рисового союза", — заявили в Минсельхозе.
В ведомстве отметили, что урожай 2022 года по объему и качеству полностью соответствует потребностям российских переработчиков. Производство рисовой крупы в в прошлом году выросло на 2,6 процента. Причем обследование показало, что из обследованных 867,1 тысячи тонн не соответствуют ГОСТ только 3,89 процента.
Сейчас, добавили в Минсельхозе, цены на рис стабильны — как на сырье, так и на крупу в торговых сетях (по данным Росстата — минус 1,9 процента с начала года).
«
"Напомним, что до конца первого полугодия 2023 года в России действует запрет на экспорт риса и рисовой крупы, что гарантирует обеспечение внутреннего рынка этими видами продукции", — заключили в ведомстве.
Запрет на экспорт риса действует с 1 июля 2022 года. Его ввели после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани, чтобы исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены для потребителей.
Огурцы в теплице - РИА Новости, 1920, 18.03.2023
Немцев поразили российские огурцы в Польше
18 марта, 01:35
 
ЭкономикаРоссияКраснодарский крайМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала