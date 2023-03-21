https://ria.ru/20230321/reaktor-1859591913.html

Россия и Китай заключили соглашение в области атомной энергетики

Россия и Китай заключили соглашение в области атомной энергетики - РИА Новости, 21.03.2023

Россия и Китай заключили соглашение в области атомной энергетики

Россия и Китай подписали в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина ряд документов, в частности протокол об укреплении сотрудничества... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T19:12

2023-03-21T19:12

2023-03-21T21:37

россия

китай

в мире

дальний восток

си цзиньпин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

белоярская аэс

объединенный институт ядерных исследований

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Россия и Китай подписали в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина ряд документов, в частности протокол об укреплении сотрудничества по фундаментальным научным исследованиям и программу сотрудничества по атомным "технологиям будущего", соответствующий перечень опубликован на сайте Кремля.Так, стороны подписали протокол между Минобрнауки РФ, министерством науки и технологий КНР, Объединенным институтом ядерных исследований и Китайской академией наук об укреплении сотрудничества в области фундаментальных научных исследований. Также подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере защиты прав потребителей.Кроме того, подписана комплексная программа долгосрочного сотрудничества в области реакторов на быстрых нейтронах и замыкания ядерного топливного цикла между "Росатомом" и Агентством по атомной энергии КНР. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Минвостокразвития и министерством коммерции Китая по промышленному и инфраструктурному сотрудничеству в преференциальных режимах российского Дальнего Востока.Также подписаны межправсоглашение о сотрудничестве в области совместного производства телевизионных программ и протокол к соглашению о создании и организационных основах механизма регулярных встреч глав правительств России и Китая. Помимо этого, стороны подписали меморандум о сотрудничестве между ВГТРК и Медиакорпорацией Китая."Атом будущего"Замкнутый ядерный топливный цикл с использованием реакторов на быстрых нейтронах позволит расширить воспроизводство ядерного "горючего", плутония, фактически организовав его "круговорот", и потому существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, исключив необходимость добычи природного урана в больших объемах. Также появится возможность сокращать количество и биологическую опасность радиоактивных отходов, остающихся после переработки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) - самые опасные радионуклиды планируется "выжигать" в реакторах на быстрых нейтронах. Так можно будет, как образно говорят атомщики, "вынуть две ключевые занозы" нынешней атомной энергетики, связанные с ограниченностью запасов природного урана и отложенной проблемой ОЯТ.С участием России в Китае построен демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR (The China Experimental Fast Reactor) с натрием в качестве теплоносителя. Реактор CEFR обладает электрической мощностью 20 МВт. Также страны работают над проектом энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600 электрической мощностью 600 МВт - это флагманский проект КНР в области "быстрой" атомной энергетики. Топливная компания "Росатома" ТВЭЛ полностью выполнила план 2022 года по поставкам в КНР ядерного топлива для реактора CFR-600."Росатом" - мировой лидер в практическом освоении технологий замкнутого ядерного топливного цикла. В настоящее время базовые технологии ЗЯТЦ в России отрабатываются при эксплуатации энергетического комплекса Белоярской АЭС (Заречный, Свердловская область) с "быстрыми" реакторами БН-600 и БН-800 с натриевым теплоносителем в сочетании с существующими и создаваемыми производствами по изготовлению ядерного топлива, переработке отработавшего ядерного топлива и по обращению с ОЯТ и радиоактивными отходами. Дальнейшим развитием технологии "быстрых" натриевых реакторов стала разработка в рамках отраслевого проекта "Прорыв" головного коммерческого энергоблока большой мощности в 1200 МВт. Строительство нового энергоблока №5 Белоярской АЭС с реактором БН-1200М предусмотрено генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики в РФ до 2035 года.Также в рамках проекта "Прорыв" в Северске Томской области в 2021 году началось сооружение первого в своем роде в мире энергоблока нового поколения с реактором на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, который станет "сердцем" опытно-демонстрационного комплекса, воплощающего в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Ожидается, что реактор БРЕСТ, который спроектирован так, что на нем в принципе невозможны аварии типа чернобыльской и фукусимской, начнет работу во второй половине 2020-х годов.

https://ria.ru/20230321/razoruzhenie-1859619370.html

https://ria.ru/20230321/sotrudnichestvo-1859579986.html

https://ria.ru/20230321/oruzhie-1859609270.html

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россия, китай, в мире, дальний восток, си цзиньпин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоярская аэс, объединенный институт ядерных исследований