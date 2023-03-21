https://ria.ru/20230321/razvitie-1859628608.html

Евраев обсудил развитие Ярославской области с замглавы Минсельхоза Лут

Евраев обсудил развитие Ярославской области с замглавы Минсельхоза Лут - РИА Новости, 21.03.2023

Евраев обсудил развитие Ярославской области с замглавы Минсельхоза Лут

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут участие региона в федеральной программе... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:40

2023-03-21T21:40

2023-03-21T21:40

ярославская область

ярославская область

россия

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

ростовский район

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с заместителем министра сельского хозяйства РФ Оксаной Лут участие региона в федеральной программе комплексного развития сельских территорий, сообщило областное правительство. Сообщается, что Оксана Лут совершила рабочую поездку в Ярославскую область. На встрече губернатор обсудил с замминистра участие региона в федеральной программе комплексного развития сельских территорий. "В целом министерство дает нам большие возможности по строительству и ремонту сельской инфраструктуры: дорог, детских садов и других объектов. У ведомства очень четкие критерии участия в программе, и этот подход создает конкурентную среду, мы понимаем, что победа зависит от нас, и стараемся делать максимальное количество качественных заявок", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор рассказал, что Ярославская область подала на конкурсный отбор в Минсельхоз России на 2024-2025 годы 18 проектов комплексного развития сельских территорий стоимостью 4,4 миллиарда рублей, еще четыре заявки на 317 миллионов рублей поданы по проектам улучшения транспортной инфраструктуры. Оксана Лут посетила школу на 55 учащихся в селе Марково Ростовского района. Учреждение построено на средства федеральной программы в прошлом году при контроле областного правительства. "Знаю, что во время строительства возникли проблемы с подрядчиком, и только благодаря губернатору школа в Маркове была достроена фактически за четыре месяца, хотя нам это казалось практически невозможным. Школа прекрасная, много современного оборудования, и детям должно быть там очень интересно", - цитирует Лут пресс-служба областного правительства. Также губернатор сообщил, что в этом году благодаря поддержке Минсельхоза регион приступил к строительству школы в поселке Заволжье, которую очень ждали жители Ярославского района.

https://ria.ru/20230316/avtobusy-1858388112.html

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ярославская область

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ярославская область, россия, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), ростовский район, михаил евраев