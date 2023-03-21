https://ria.ru/20230321/rastorguev-1859518271.html

Солдаты СВО ответили на пожелание победы от Расторгуева

Солдаты СВО ответили на пожелание победы от Расторгуева - РИА Новости, 21.03.2023

Солдаты СВО ответили на пожелание победы от Расторгуева

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев поделился видеообращением к участникам спецоперации и их ответом в своей соцсети. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T17:08

2023-03-21T17:08

2023-03-21T17:08

шоубиз

николай расторгуев

любэ

донбасс

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев поделился видеообращением к участникам спецоперации и их ответом в своей соцсети. Бойцы подразделения спецназа поблагодарили артиста за пожелания.Николай Расторгуев выступал в Донбассе еще до начала СВО. В 2021 году он передал в ДНР 90 пассажирских автобусов. После начала спецоперации музыкант поддержал ее. Затем давал концерты для раненых солдат в госпиталях. В конце февраля исполнитель отправил военнослужащим подписанные гитары. По словам артиста, музыка поможет участникам СВО отдохнуть душой.

https://ria.ru/20230320/galanin-1859050078.html

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

николай расторгуев, любэ, донбасс