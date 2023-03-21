https://ria.ru/20230321/rastorguev-1859518271.html
Солдаты СВО ответили на пожелание победы от Расторгуева
Солдаты СВО ответили на пожелание победы от Расторгуева - РИА Новости, 21.03.2023
Солдаты СВО ответили на пожелание победы от Расторгуева
Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев поделился видеообращением к участникам спецоперации и их ответом в своей соцсети. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:08
2023-03-21T17:08
2023-03-21T17:08
шоубиз
николай расторгуев
любэ
донбасс
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев поделился видеообращением к участникам спецоперации и их ответом в своей соцсети. Бойцы подразделения спецназа поблагодарили артиста за пожелания.Николай Расторгуев выступал в Донбассе еще до начала СВО. В 2021 году он передал в ДНР 90 пассажирских автобусов. После начала спецоперации музыкант поддержал ее. Затем давал концерты для раненых солдат в госпиталях. В конце февраля исполнитель отправил военнослужащим подписанные гитары. По словам артиста, музыка поможет участникам СВО отдохнуть душой.
https://ria.ru/20230320/galanin-1859050078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай расторгуев, любэ, донбасс
Шоубиз, Николай Расторгуев, Любэ, Донбасс
Солдаты СВО ответили на пожелание победы от Расторгуева
Солдаты СВО ответили на пожелание победы от лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев поделился видеообращением к участникам спецоперации и их ответом в своей соцсети.
«
"Я — Николай Расторгуев. И я хочу пожелать вам удачи! Возвращайтесь живыми и с победой!" – поддержал солдат лидер "Любэ".
Бойцы подразделения спецназа поблагодарили артиста за пожелания.
«
"Спасибо, дядя Коля, за ваши теплые слова. Мы отважно сражаемся за землю нашу. Враг будет разбит, победа будет за нами! Работаем, дядя Коля!" – отреагировали военнослужащие.
Николай Расторгуев выступал в Донбассе еще до начала СВО. В 2021 году он передал в ДНР 90 пассажирских автобусов. После начала спецоперации музыкант поддержал ее. Затем давал концерты для раненых солдат в госпиталях.
В конце февраля исполнитель отправил
военнослужащим подписанные гитары. По словам артиста, музыка поможет участникам СВО отдохнуть душой.
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