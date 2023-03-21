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Солдаты СВО ответили на пожелание победы от Расторгуева - РИА Новости, 21.03.2023
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Шоубиз
 
17:08 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/rastorguev-1859518271.html
Солдаты СВО ответили на пожелание победы от Расторгуева
Солдаты СВО ответили на пожелание победы от Расторгуева - РИА Новости, 21.03.2023
Солдаты СВО ответили на пожелание победы от Расторгуева
Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев поделился видеообращением к участникам спецоперации и их ответом в своей соцсети. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:08
2023-03-21T17:08
шоубиз
николай расторгуев
любэ
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев поделился видеообращением к участникам спецоперации и их ответом в своей соцсети. Бойцы подразделения спецназа поблагодарили артиста за пожелания.Николай Расторгуев выступал в Донбассе еще до начала СВО. В 2021 году он передал в ДНР 90 пассажирских автобусов. После начала спецоперации музыкант поддержал ее. Затем давал концерты для раненых солдат в госпиталях. В конце февраля исполнитель отправил военнослужащим подписанные гитары. По словам артиста, музыка поможет участникам СВО отдохнуть душой.
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николай расторгуев, любэ, донбасс
Шоубиз, Николай Расторгуев, Любэ, Донбасс
Солдаты СВО ответили на пожелание победы от Расторгуева

Солдаты СВО ответили на пожелание победы от лидера группы "Любэ" Николая Расторгуева

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСолист группы "Любэ" Николай Расторгуев на съемках новогодней программы на Первом канале
Солист группы Любэ Николай Расторгуев на съемках новогодней программы на Первом канале - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев поделился видеообращением к участникам спецоперации и их ответом в своей соцсети.
Скриншот публикации Николая Расторгуева в социальной сети
Скриншот публикации Николая Расторгуева в социальной сети
Скриншот публикации Николая Расторгуева в социальной сети
«

"Я — Николай Расторгуев. И я хочу пожелать вам удачи! Возвращайтесь живыми и с победой!" – поддержал солдат лидер "Любэ".

Бойцы подразделения спецназа поблагодарили артиста за пожелания.
«
"Спасибо, дядя Коля, за ваши теплые слова. Мы отважно сражаемся за землю нашу. Враг будет разбит, победа будет за нами! Работаем, дядя Коля!" – отреагировали военнослужащие.
Николай Расторгуев выступал в Донбассе еще до начала СВО. В 2021 году он передал в ДНР 90 пассажирских автобусов. После начала спецоперации музыкант поддержал ее. Затем давал концерты для раненых солдат в госпиталях.
В конце февраля исполнитель отправил военнослужащим подписанные гитары. По словам артиста, музыка поможет участникам СВО отдохнуть душой.
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ШоубизНиколай РасторгуевЛюбэДонбасс
 
 
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