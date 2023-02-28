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Николай Расторгуев подарил гитары участникам СВО
Николай Расторгуев подарил гитары участникам СВО - РИА Новости, 28.02.2023
Николай Расторгуев подарил гитары участникам СВО
Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев подписал и преподнес гитары участникам спецоперации. Инструменты стали подарками бойцам на 23 февраля, сообщил "Пятый... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T14:55
2023-02-28T14:55
2023-02-28T14:55
шоубиз
николай расторгуев
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев подписал и преподнес гитары участникам спецоперации. Инструменты стали подарками бойцам на 23 февраля, сообщил "Пятый канал".Расторгуев отметил, что на фронте "сложно обойтись без окопных песен". По мнению артиста, музыка поможет военным отдохнуть душой.После начала спецоперации Расторгуев поддержал действия российских властей. Он неоднократно был с концертами на Донбассе еще до начала СВО. Кроме того, музыкант выступал в госпиталях перед ранеными военнослужащими. Ранее экс-скрипач "Аквариума" Андрей Решетин раскрыл подробности выступлений в зоне спецоперации. По словам артиста, ему иногда было сложно играть на инструменте из-за холода.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай расторгуев, любэ, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Николай Расторгуев, Любэ, Знаменитости, Шоу-бизнес
Николай Расторгуев подарил гитары участникам СВО
Солист "Любэ" Николай Расторгуев подарил гитары участникам спецоперации