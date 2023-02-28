https://ria.ru/20230228/rastorguev-1854851280.html

Николай Расторгуев подарил гитары участникам СВО

Николай Расторгуев подарил гитары участникам СВО - РИА Новости, 28.02.2023

Николай Расторгуев подарил гитары участникам СВО

Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев подписал и преподнес гитары участникам спецоперации. Инструменты стали подарками бойцам на 23 февраля, сообщил "Пятый... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T14:55

2023-02-28T14:55

2023-02-28T14:55

шоубиз

николай расторгуев

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шоу-бизнес

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Лидер группы "Любэ" Николай Расторгуев подписал и преподнес гитары участникам спецоперации. Инструменты стали подарками бойцам на 23 февраля, сообщил "Пятый канал".Расторгуев отметил, что на фронте "сложно обойтись без окопных песен". По мнению артиста, музыка поможет военным отдохнуть душой.После начала спецоперации Расторгуев поддержал действия российских властей. Он неоднократно был с концертами на Донбассе еще до начала СВО. Кроме того, музыкант выступал в госпиталях перед ранеными военнослужащими. Ранее экс-скрипач "Аквариума" Андрей Решетин раскрыл подробности выступлений в зоне спецоперации. По словам артиста, ему иногда было сложно играть на инструменте из-за холода.

https://ria.ru/20230222/kudryavtseva-1853786156.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

николай расторгуев, любэ, знаменитости, шоу-бизнес