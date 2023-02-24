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Экс-скрипач "Аквариума" раскрыл подробности выступлений в зоне СВО
Экс-скрипач "Аквариума" раскрыл подробности выступлений в зоне СВО - РИА Новости, 24.02.2023
Экс-скрипач "Аквариума" раскрыл подробности выступлений в зоне СВО
Экс-скрипач "Аквариума" Андрей Решетин записался добровольцем на фронт после начала СВО. Его направили в Первую фронтовую творческую бригаду Минобороны России... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T07:51
2023-02-24T07:51
2023-02-24T07:51
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экс-скрипач "Аквариума" Андрей Решетин записался добровольцем на фронт после начала СВО. Его направили в Первую фронтовую творческую бригаду Минобороны России. По словам артиста, защита Родины – это обязанность мужчины. Также он признался, что счастлив выступать для участников СВО. Кроме того, он заявил, что сейчас гражданская позиция может быть только одна. Андрей Решетин стал участником группы "Аквариум" в 1987 году. Спустя пять лет он заинтересовался старинной музыкой и покинул коллектив. В 2007-м скрипач организовал ансамбль "Солисты Екатерины Великой". В конце нулевых музыкант был награжден Благодарностью Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за вклад в культуру Северной столицы. Ранее Лера Кудрявцева отправила беспилотники участникам спецоперации. Также она передала нашим военным рестрансляторы.
https://ria.ru/20230222/zvezdy-1853247093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аквариум, россия, знаменитости, шоу-бизнес
Шоубиз, Аквариум, Россия, Знаменитости, Шоу-бизнес
Экс-скрипач "Аквариума" раскрыл подробности выступлений в зоне СВО
Экс-скрипач "Аквариума" Андрей Решетин раскрыл подробности выступлений в зоне СВО
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экс-скрипач "Аквариума" Андрей Решетин записался добровольцем на фронт после начала СВО. Его направили в Первую фронтовую творческую бригаду Минобороны России. По словам артиста, защита Родины – это обязанность мужчины.
"В моем поступке нет ничего особенного, ведь обязанность мужчины - защищать Родину. Это естественно, когда взрослый человек идет в конце жизни защищать Отечество. Мне сказали, что от меня со скрипкой больше толку, чем с автоматом", – поделился музыкант в эфире "Малахов".
Также он признался, что счастлив выступать для участников СВО.
"Я счастлив, что играю для бойцов. Иногда очень холодно, иногда не удается разыграться, и ничего не звучит. Но все равно происходит важный обмен. Российская армия идет не только с оружием, но и с культурой. Я езжу с двумя скрипками. Одну сделал мой близкий друг и мой духовный отец в начале 80-х. Другую изготовили в 18 веке", – добавил Решетин.
Кроме того, он заявил, что сейчас гражданская позиция может быть только одна.
"Нет одной или другой позиции. Сейчас речь идет о будущем. А оно должно быть цветущим", – заключил артист.
Андрей Решетин стал участником группы "Аквариум" в 1987 году. Спустя пять лет он заинтересовался старинной музыкой и покинул коллектив. В 2007-м скрипач организовал ансамбль "Солисты Екатерины Великой". В конце нулевых музыкант был награжден Благодарностью Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за вклад в культуру Северной столицы.
Ранее Лера Кудрявцева отправила
беспилотники участникам спецоперации. Также она передала нашим военным рестрансляторы.