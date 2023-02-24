https://ria.ru/20230224/reshetin-1853864043.html

Экс-скрипач "Аквариума" раскрыл подробности выступлений в зоне СВО

Экс-скрипач "Аквариума" раскрыл подробности выступлений в зоне СВО - РИА Новости, 24.02.2023

Экс-скрипач "Аквариума" раскрыл подробности выступлений в зоне СВО

Экс-скрипач "Аквариума" Андрей Решетин записался добровольцем на фронт после начала СВО. Его направили в Первую фронтовую творческую бригаду Минобороны России... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T07:51

2023-02-24T07:51

2023-02-24T07:51

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россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Экс-скрипач "Аквариума" Андрей Решетин записался добровольцем на фронт после начала СВО. Его направили в Первую фронтовую творческую бригаду Минобороны России. По словам артиста, защита Родины – это обязанность мужчины. Также он признался, что счастлив выступать для участников СВО. Кроме того, он заявил, что сейчас гражданская позиция может быть только одна. Андрей Решетин стал участником группы "Аквариум" в 1987 году. Спустя пять лет он заинтересовался старинной музыкой и покинул коллектив. В 2007-м скрипач организовал ансамбль "Солисты Екатерины Великой". В конце нулевых музыкант был награжден Благодарностью Законодательного Собрания Санкт-Петербурга за вклад в культуру Северной столицы. Ранее Лера Кудрявцева отправила беспилотники участникам спецоперации. Также она передала нашим военным рестрансляторы.

https://ria.ru/20230222/zvezdy-1853247093.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

аквариум, россия, знаменитости, шоу-бизнес