https://ria.ru/20230222/kudryavtseva-1853786156.html
Лера Кудрявцева отправила беспилотники участникам СВО
Лера Кудрявцева отправила беспилотники участникам СВО - РИА Новости, 22.02.2023
Лера Кудрявцева отправила беспилотники участникам СВО
Лера Кудрявцева опубликовала видео с командиром отряда "Шторм" в своем Telegram-канале. В ролике участник спецоперации поблагодарил теледиву и Дмитрия Маликова... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:57
2023-02-22T16:57
2023-02-22T16:57
шоубиз
лера кудрявцева
дмитрий маликов
знаменитости
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лера Кудрявцева опубликовала видео с командиром отряда "Шторм" в своем Telegram-канале. В ролике участник спецоперации поблагодарил теледиву и Дмитрия Маликова за присланную технику. Кроме того, ведущая уточнила, что передала технику через девушку Анну, которая помогает солдатам СВО. В прошлом году теледива поддержала спецоперацию. Также она публиковала новости о СВО в своем Telegram-канале. Ранее Денис Майданов поделился, что помогал участникам спецоперации. Он признался, что был в присоединенных регионах с гуманитарными миссиями.
https://ria.ru/20230222/zvezdy-1853247093.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лера кудрявцева, дмитрий маликов, знаменитости
Шоубиз, Лера Кудрявцева, Дмитрий Маликов, Знаменитости
Лера Кудрявцева отправила беспилотники участникам СВО
Лера Кудрявцева отправила беспилотники и ретрансляторы отряду "Шторм"