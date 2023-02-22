https://ria.ru/20230222/kudryavtseva-1853786156.html

Лера Кудрявцева отправила беспилотники участникам СВО

Лера Кудрявцева отправила беспилотники участникам СВО - РИА Новости, 22.02.2023

Лера Кудрявцева отправила беспилотники участникам СВО

Лера Кудрявцева опубликовала видео с командиром отряда "Шторм" в своем Telegram-канале. В ролике участник спецоперации поблагодарил теледиву и Дмитрия Маликова... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:57

2023-02-22T16:57

2023-02-22T16:57

шоубиз

лера кудрявцева

дмитрий маликов

знаменитости

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лера Кудрявцева опубликовала видео с командиром отряда "Шторм" в своем Telegram-канале. В ролике участник спецоперации поблагодарил теледиву и Дмитрия Маликова за присланную технику. Кроме того, ведущая уточнила, что передала технику через девушку Анну, которая помогает солдатам СВО. В прошлом году теледива поддержала спецоперацию. Также она публиковала новости о СВО в своем Telegram-канале. Ранее Денис Майданов поделился, что помогал участникам спецоперации. Он признался, что был в присоединенных регионах с гуманитарными миссиями.

https://ria.ru/20230222/zvezdy-1853247093.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лера кудрявцева, дмитрий маликов, знаменитости