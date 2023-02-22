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Лера Кудрявцева отправила беспилотники участникам СВО - РИА Новости, 22.02.2023
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Шоубиз
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Лера Кудрявцева отправила беспилотники участникам СВО
Лера Кудрявцева отправила беспилотники участникам СВО - РИА Новости, 22.02.2023
Лера Кудрявцева отправила беспилотники участникам СВО
Лера Кудрявцева опубликовала видео с командиром отряда "Шторм" в своем Telegram-канале. В ролике участник спецоперации поблагодарил теледиву и Дмитрия Маликова... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:57
2023-02-22T16:57
шоубиз
лера кудрявцева
дмитрий маликов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лера Кудрявцева опубликовала видео с командиром отряда "Шторм" в своем Telegram-канале. В ролике участник спецоперации поблагодарил теледиву и Дмитрия Маликова за присланную технику. Кроме того, ведущая уточнила, что передала технику через девушку Анну, которая помогает солдатам СВО. В прошлом году теледива поддержала спецоперацию. Также она публиковала новости о СВО в своем Telegram-канале. Ранее Денис Майданов поделился, что помогал участникам спецоперации. Он признался, что был в присоединенных регионах с гуманитарными миссиями.
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лера кудрявцева, дмитрий маликов, знаменитости
Шоубиз, Лера Кудрявцева, Дмитрий Маликов, Знаменитости
16:57 22.02.2023
 
Лера Кудрявцева отправила беспилотники участникам СВО

Лера Кудрявцева отправила беспилотники и ретрансляторы отряду "Шторм"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лера Кудрявцева опубликовала видео с командиром отряда "Шторм" в своем Telegram-канале. В ролике участник спецоперации поблагодарил теледиву и Дмитрия Маликова за присланную технику.

"Огромное спасибо Диме Маликову и Лере Кудрявцевой! Анна Арбатская передала нам беспилотники и ретрансляторы. Это те вещи, которые нам просто необходимы. В ответ мы передаем вам шевроны нашего подразделения", – отреагировал военнослужащий.

Кроме того, ведущая уточнила, что передала технику через девушку Анну, которая помогает солдатам СВО.

"Она помогает ребятам на фронте. Солдаты с фронта пишут ей списки, а Анна всё закупает и отвозит к ним самолично", – сообщила Кудрявцева.

В прошлом году теледива поддержала спецоперацию. Также она публиковала новости о СВО в своем Telegram-канале.
Ранее Денис Майданов поделился, что помогал участникам спецоперации. Он признался, что был в присоединенных регионах с гуманитарными миссиями.
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