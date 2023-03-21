https://ria.ru/20230321/putin-1859626892.html

Британцы пришли в ужас после жесткого предупреждения Путина по Украине

Британцы пришли в ужас после жесткого предупреждения Путина по Украине - РИА Новости, 21.03.2023

Британцы пришли в ужас после жесткого предупреждения Путина по Украине

Читатели Twitter-аккаунта телеканала Sky News испугались предупреждения Владимира Путина после сообщений о планах Британии поставить Украине снаряды с... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T21:28

2023-03-21T21:28

2023-03-21T22:57

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владимир путин

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великобритания

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Читатели Twitter-аккаунта телеканала Sky News испугались предупреждения Владимира Путина после сообщений о планах Британии поставить Украине снаряды с обедненным ураном.Во вторник Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что новость об отправке на Украину этих снарядов доказывает, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. При этом если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом, то Москва будет вынуждена реагировать."Мы в своем уме — посылать снаряды с ураном на Украину? Какая у нас цель, помимо того, чтобы развязать третью мировую?" — написал в комментариях один из пользователей."Неужели мы ничему не научились в Ираке и Афганистане? Не впутывайте меня и мою семью в эти игры! Я презираю нынешнее правительство Великобритании. Не лезьте!" — добавил Smith."Мы безнаказанно травили иракцев и афганцев, но тот же трюк с Россией нам с рук не сойдет. Только попробуйте", — отметил пользователь под ником Hairy."Если Британия поставит Украине боеприпасы с обедненным ураном, это станет военным преступлением, а виновные предстанут перед международным судом", — высказался Терри Мур."Не надо повышать ставки. Ведите переговоры о мире", — обратился к британским лидерам Алекс Гитахи.Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.

https://ria.ru/20230321/putin-1859588575.html

https://ria.ru/20230321/konflikt-1859501243.html

https://ria.ru/20230321/oshibki-1859545793.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, владимир путин, си цзиньпин, великобритания