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Британцы пришли в ужас после жесткого предупреждения Путина по Украине - РИА Новости, 21.03.2023
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21:28 21.03.2023 (обновлено: 22:57 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/putin-1859626892.html
Британцы пришли в ужас после жесткого предупреждения Путина по Украине
Британцы пришли в ужас после жесткого предупреждения Путина по Украине - РИА Новости, 21.03.2023
Британцы пришли в ужас после жесткого предупреждения Путина по Украине
Читатели Twitter-аккаунта телеканала Sky News испугались предупреждения Владимира Путина после сообщений о планах Британии поставить Украине снаряды с... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T21:28
2023-03-21T22:57
в мире
украина
россия
владимир путин
си цзиньпин
великобритания
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Читатели Twitter-аккаунта телеканала Sky News испугались предупреждения Владимира Путина после сообщений о планах Британии поставить Украине снаряды с обедненным ураном.Во вторник Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что новость об отправке на Украину этих снарядов доказывает, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. При этом если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом, то Москва будет вынуждена реагировать."Мы в своем уме — посылать снаряды с ураном на Украину? Какая у нас цель, помимо того, чтобы развязать третью мировую?" — написал в комментариях один из пользователей."Неужели мы ничему не научились в Ираке и Афганистане? Не впутывайте меня и мою семью в эти игры! Я презираю нынешнее правительство Великобритании. Не лезьте!" — добавил Smith."Мы безнаказанно травили иракцев и афганцев, но тот же трюк с Россией нам с рук не сойдет. Только попробуйте", — отметил пользователь под ником Hairy."Если Британия поставит Украине боеприпасы с обедненным ураном, это станет военным преступлением, а виновные предстанут перед международным судом", — высказался Терри Мур."Не надо повышать ставки. Ведите переговоры о мире", — обратился к британским лидерам Алекс Гитахи.Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.
https://ria.ru/20230321/putin-1859588575.html
https://ria.ru/20230321/konflikt-1859501243.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, си цзиньпин, великобритания
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Великобритания
Британцы пришли в ужас после жесткого предупреждения Путина по Украине

Британцы оценили ответ Путина на новость о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года между Россией и КНР
Президент Владимир Путин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года между Россией и КНР - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Владимир Путин на церемонии подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года между Россией и КНР
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Читатели Twitter-аккаунта телеканала Sky News испугались предупреждения Владимира Путина после сообщений о планах Британии поставить Украине снаряды с обедненным ураном.
Во вторник Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что новость об отправке на Украину этих снарядов доказывает, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. При этом если коллективный Запад начнет применять оружие с ядерным компонентом, то Москва будет вынуждена реагировать.
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"Мы в своем уме — посылать снаряды с ураном на Украину? Какая у нас цель, помимо того, чтобы развязать третью мировую?" — написал в комментариях один из пользователей.
"Неужели мы ничему не научились в Ираке и Афганистане? Не впутывайте меня и мою семью в эти игры! Я презираю нынешнее правительство Великобритании. Не лезьте!" — добавил Smith.
"Мы безнаказанно травили иракцев и афганцев, но тот же трюк с Россией нам с рук не сойдет. Только попробуйте", — отметил пользователь под ником Hairy.
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"Если Британия поставит Украине боеприпасы с обедненным ураном, это станет военным преступлением, а виновные предстанут перед международным судом", — высказался Терри Мур.
"Не надо повышать ставки. Ведите переговоры о мире", — обратился к британским лидерам Алекс Гитахи.
Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и во время вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.
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