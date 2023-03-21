https://ria.ru/20230321/putin-1859549208.html
Путин заявил о расширении энергетического взаимодействия России и Китая
Путин заявил о расширении энергетического взаимодействия России и Китая - РИА Новости, 21.03.2023
Путин заявил о расширении энергетического взаимодействия России и Китая
Энергетическое взаимодействие между Россией и Китаем расширяется, российский бизнес в состоянии удовлетворить растущие потребности КНР в энергоносителях - как... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T17:21
2023-03-21T17:21
2023-03-21T17:46
россия
китай
цены на нефть
пекин
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Энергетическое взаимодействие между Россией и Китаем расширяется, российский бизнес в состоянии удовлетворить растущие потребности КНР в энергоносителях - как по уже заключенным контрактам, так и сверх того, заявил президент РФ Владимир Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе."Расширяется энергетическое взаимодействие. Россия - стратегический поставщик в КНР нефти, природного газа, в том числе СПГ, угля, электроэнергии. По графику ведется сооружение объектов ядерной энергетики. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях - как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования", - сказал Путин.Президент России добавил, что совокупный объем поставок газа к 2030 году составит не менее 98 миллиардов кубических метров, "плюс 100 миллионов тонн сжиженного природного газа".Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин и Москва являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
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россия, китай, цены на нефть, пекин, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Цены на нефть, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин заявил о расширении энергетического взаимодействия России и Китая
Путин заявил, что энергетическое взаимодействие между Россией и Китаем расширяется
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Энергетическое взаимодействие между Россией и Китаем расширяется, российский бизнес в состоянии удовлетворить растущие потребности КНР в энергоносителях - как по уже заключенным контрактам, так и сверх того, заявил президент РФ Владимир Путин на российско-китайских переговорах в расширенном составе.
"Расширяется энергетическое взаимодействие. Россия - стратегический поставщик в КНР нефти, природного газа, в том числе СПГ, угля, электроэнергии. По графику ведется сооружение объектов ядерной энергетики. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос со стороны китайской экономики в энергоносителях - как в рамках текущих проектов, так и тех, что сейчас находятся в процессе согласования", - сказал Путин.
Президент России добавил, что совокупный объем поставок газа к 2030 году составит не менее 98 миллиардов кубических метров, "плюс 100 миллионов тонн сжиженного природного газа".
Председатель КНР Си Цзиньпин
прибыл в Россию с рабочим визитом 20 марта, это его первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Си Цзиньпин по прибытии в РФ в понедельник заявил, что Пекин
и Москва
являются надежными партнерами, в далеко не спокойном мире КНР готова с Россией решительно стоять на страже международного права. Визит главы Китая по приглашению президента РФ продлится с 20 по 22 марта.
Путин и Си продолжат "великий поход"