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СМИ: в США заметили тревожную деталь на встрече Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.03.2023
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09:13 21.03.2023 (обновлено: 10:27 21.03.2023)
https://ria.ru/20230321/putin-1859361537.html
СМИ: в США заметили тревожную деталь на встрече Путина и Си Цзиньпина
СМИ: в США заметили тревожную деталь на встрече Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 21.03.2023
СМИ: в США заметили тревожную деталь на встрече Путина и Си Цзиньпина
Объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином должны стать поводом для беспокойства Вашингтона, цитирует американского политолога РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T09:13
2023-03-21T10:27
в мире
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином должны стать поводом для беспокойства Вашингтона, цитирует американского политолога Томаса Грэма издание Newsweek. "Объятия двух лидеров привлекли внимание всего мира, послужив напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника, и подняли вопросы о том, не рискует ли Америка потерять свое место бесспорного лидера в международной дипломатии", — отметил Грэм. В статье приводят слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что обе страны стали ближе и они недовольны лидерством США. Председатель КНР Си Цзиньпин пребывает в Москве с 20 по 22 марта по приглашению президента России Владимира Путина. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран. Визит Си Цзиньпина в Россию — первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Китайский лидер по прибытии в Москву заявил, что Россия и Китай являются надежными партнерами в далеко не спокойном мире. Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз — больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.
https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html
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в мире, си цзиньпин, владимир путин, россия, китай
В мире, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай
СМИ: в США заметили тревожную деталь на встрече Путина и Си Цзиньпина

Newsweek: объятия Путина и Си Цзиньпина подняли вопрос о дипломатическом авторитете США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином должны стать поводом для беспокойства Вашингтона, цитирует американского политолога Томаса Грэма издание Newsweek.

"Объятия двух лидеров привлекли внимание всего мира, послужив напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника, и подняли вопросы о том, не рискует ли Америка потерять свое место бесспорного лидера в международной дипломатии", — отметил Грэм.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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В статье приводят слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что обе страны стали ближе и они недовольны лидерством США.

Председатель КНР Си Цзиньпин пребывает в Москве с 20 по 22 марта по приглашению президента России Владимира Путина. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран. Визит Си Цзиньпина в Россию — первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Китайский лидер по прибытии в Москву заявил, что Россия и Китай являются надежными партнерами в далеко не спокойном мире.

Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз — больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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