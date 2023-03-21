СМИ: в США заметили тревожную деталь на встрече Путина и Си Цзиньпина
Newsweek: объятия Путина и Си Цзиньпина подняли вопрос о дипломатическом авторитете США
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином должны стать поводом для беспокойства Вашингтона, цитирует американского политолога Томаса Грэма издание Newsweek.
"Объятия двух лидеров привлекли внимание всего мира, послужив напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника, и подняли вопросы о том, не рискует ли Америка потерять свое место бесспорного лидера в международной дипломатии", — отметил Грэм.
"Объятия двух лидеров привлекли внимание всего мира, послужив напоминанием о том, что Китай превратился в глобального влиятельного посредника, и подняли вопросы о том, не рискует ли Америка потерять свое место бесспорного лидера в международной дипломатии", — отметил Грэм.
В статье приводят слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о том, что обе страны стали ближе и они недовольны лидерством США.
Председатель КНР Си Цзиньпин пребывает в Москве с 20 по 22 марта по приглашению президента России Владимира Путина. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран. Визит Си Цзиньпина в Россию — первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Китайский лидер по прибытии в Москву заявил, что Россия и Китай являются надежными партнерами в далеко не спокойном мире.
Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз — больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.
Председатель КНР Си Цзиньпин пребывает в Москве с 20 по 22 марта по приглашению президента России Владимира Путина. Лидеры обсудят вопросы дальнейшего развития взаимодействия двух стран. Визит Си Цзиньпина в Россию — первая заграничная поездка после переизбрания на должность главы государства на третий срок. Китайский лидер по прибытии в Москву заявил, что Россия и Китай являются надежными партнерами в далеко не спокойном мире.
Си Цзиньпин в качестве главы государства с 2013 года посетил Россию восемь раз — больше, чем любую другую страну. Всего за последние десять лет Владимир Путин и Си Цзиньпин встречались более 40 раз в различных форматах.