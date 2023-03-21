https://ria.ru/20230321/propaganda-1859475876.html
Патрушев призвал защищать молодежь от западной пропаганды
Патрушев призвал защищать молодежь от западной пропаганды - РИА Новости, 21.03.2023
Патрушев призвал защищать молодежь от западной пропаганды
Молодые люди первыми попадают под удар западной пропаганды, поэтому важно защищать их от подобного влияния и создавать условия для укрепления патриотизма,... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:25
2023-03-21T14:25
2023-03-21T14:25
россия
ульяновск
николай патрушев
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УЛЬЯНОВСК, 21 мар - РИА Новости. Молодые люди первыми попадают под удар западной пропаганды, поэтому важно защищать их от подобного влияния и создавать условия для укрепления патриотизма, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске. "Интернет становится все более мощным инструментом манипуляций сознанием и поведением. Первыми под удар этой информационной агрессии попадают молодые люди. В этих условиях важно не только оградить население страны, в первую очередь молодежь, от влияния деструктивных течений и организаций, но и создавать условия, способствующие всестороннему развитию личности, воспитанию патриотизма, гражданственности, укреплению духовности", - сказал он. Патрушев отметил, что в виртуальном пространстве размещается информация, формирующая чуждые российскому обществу ориентиры и ценности, в том числе игнорирование института семьи, пропагандирование индивидуализма, культа потребления. Ложные представления об истории России, ее победах и достижениях, "криминальная субкультура, потребление наркотиков, суициды, пренебрежение к нормам общественной морали и нравственности" - все это навязывается подростковой среде различными деструктивными группами, констатировал он. Как считает секретарь Совбеза РФ, нужно сформировать непринятие в обществе различных форм девиантного поведения, научить разбираться и отсеивать ложную информацию. Такая работа должна проходить параллельно с обучением и воспитанием молодежи, активным вовлечением их в созидательную, творческую деятельность, в том числе в виртуальном пространстве, уверен он. "Одновременно должны быть активизированы меры по выявлению и пресечению пропаганды терроризма и экстремизма, повышению правовой грамотности населения, в том числе по информированию об ответственности за участие в экстремистской и иной противоправной деятельности", - подчеркнул секретарь Совбеза. По оценке Патрушева, для этого также стоит разработать и реализовать программы, направленные на поддержку научных и социальных проектов по противодействию деструктивной идеологии и фальсификации исторических фактов, обеспечить активное использование информационных технологий в интересах сохранения и защиты культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей народов России. "Не менее важно повысить координацию взаимодействия между органами государственной власти и организациями в целях достоверного освещения событий, влияющих на общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в стране", - считает он.
https://ria.ru/20230321/zapad-1859448469.html
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россия, ульяновск, николай патрушев
Россия, Ульяновск, Николай Патрушев
Патрушев призвал защищать молодежь от западной пропаганды
Патрушев: молодые люди первыми попадают под западную пропаганду, потому важно их защищать
УЛЬЯНОВСК, 21 мар - РИА Новости. Молодые люди первыми попадают под удар западной пропаганды, поэтому важно защищать их от подобного влияния и создавать условия для укрепления патриотизма, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Ульяновске.
"Интернет становится все более мощным инструментом манипуляций сознанием и поведением. Первыми под удар этой информационной агрессии попадают молодые люди. В этих условиях важно не только оградить население страны, в первую очередь молодежь, от влияния деструктивных течений и организаций, но и создавать условия, способствующие всестороннему развитию личности, воспитанию патриотизма, гражданственности, укреплению духовности", - сказал он.
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Патрушев отметил, что в виртуальном пространстве размещается информация, формирующая чуждые российскому обществу ориентиры и ценности, в том числе игнорирование института семьи, пропагандирование индивидуализма, культа потребления. Ложные представления об истории России, ее победах и достижениях, "криминальная субкультура, потребление наркотиков, суициды, пренебрежение к нормам общественной морали и нравственности" - все это навязывается подростковой среде различными деструктивными группами, констатировал он.
Как считает секретарь Совбеза РФ, нужно сформировать непринятие в обществе различных форм девиантного поведения, научить разбираться и отсеивать ложную информацию. Такая работа должна проходить параллельно с обучением и воспитанием молодежи, активным вовлечением их в созидательную, творческую деятельность, в том числе в виртуальном пространстве, уверен он.
"Одновременно должны быть активизированы меры по выявлению и пресечению пропаганды терроризма и экстремизма, повышению правовой грамотности населения, в том числе по информированию об ответственности за участие в экстремистской и иной противоправной деятельности", - подчеркнул секретарь Совбеза.
По оценке Патрушева, для этого также стоит разработать и реализовать программы, направленные на поддержку научных и социальных проектов по противодействию деструктивной идеологии и фальсификации исторических фактов, обеспечить активное использование информационных технологий в интересах сохранения и защиты культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей народов России. "Не менее важно повысить координацию взаимодействия между органами государственной власти и организациями в целях достоверного освещения событий, влияющих на общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в стране", - считает он.
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