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Си Цзиньпин выразил Путину сердечную признательность за радушный прием
Си Цзиньпин выразил Путину сердечную признательность за радушный прием - РИА Новости, 21.03.2023
Си Цзиньпин выразил Путину сердечную признательность за радушный прием
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил президенту России признательность за радушный прием. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T20:40
2023-03-21T20:40
2023-03-21T21:03
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил президенту России признательность за радушный прием."Очень приятно по приглашению Путина нанести государственный визит в Российскую Федерацию. Прибыть в Россию через три года — это доставляет мне огромную радость. В этой связи, я хочу вам, президент, и дорогие российские друзья, выразить сердечную признательность за радушный приём", — сказал Си Цзиньпин по итогу переговоров с Путиным."За эти годы в духе равноправия, доверия, взаимоподдержки, общего процветания, дружбы из поколения в поколение, мы вместе прилагаем максимум усилий к усилению нашего политического доверия, расширению сотрудничества, усилению международного сотрудничества и координации. Вместе мы наполнили новым содержанием наши отношения в соответствием с зовом новой эпохи", — добавил председатель КНР.
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си цзиньпин, в мире, китай, россия, владимир путин
Си Цзиньпин, В мире, Китай, Россия, Владимир Путин
Си Цзиньпин выразил Путину сердечную признательность за радушный прием
Лидер Китая Си Цзиньпин выразил Путину сердечную признательность за радушный прием
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил президенту России признательность за радушный прием.
"Очень приятно по приглашению Путина нанести государственный визит в Российскую Федерацию. Прибыть в Россию через три года — это доставляет мне огромную радость. В этой связи, я хочу вам, президент, и дорогие российские друзья, выразить сердечную признательность за радушный приём", — сказал Си Цзиньпин по итогу переговоров с Путиным.
"За эти годы в духе равноправия, доверия, взаимоподдержки, общего процветания, дружбы из поколения в поколение, мы вместе прилагаем максимум усилий к усилению нашего политического доверия, расширению сотрудничества, усилению международного сотрудничества и координации. Вместе мы наполнили новым содержанием наши отношения в соответствием с зовом новой эпохи", — добавил председатель КНР.
Запад напуган визитом Си Цзиньпина в Москву