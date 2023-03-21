https://ria.ru/20230321/priem-1859618470.html

Си Цзиньпин выразил Путину сердечную признательность за радушный прием

Си Цзиньпин выразил Путину сердечную признательность за радушный прием - РИА Новости, 21.03.2023

Си Цзиньпин выразил Путину сердечную признательность за радушный прием

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил президенту России признательность за радушный прием. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T20:40

2023-03-21T20:40

2023-03-21T21:03

си цзиньпин

в мире

китай

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин выразил президенту России признательность за радушный прием."Очень приятно по приглашению Путина нанести государственный визит в Российскую Федерацию. Прибыть в Россию через три года — это доставляет мне огромную радость. В этой связи, я хочу вам, президент, и дорогие российские друзья, выразить сердечную признательность за радушный приём", — сказал Си Цзиньпин по итогу переговоров с Путиным."За эти годы в духе равноправия, доверия, взаимоподдержки, общего процветания, дружбы из поколения в поколение, мы вместе прилагаем максимум усилий к усилению нашего политического доверия, расширению сотрудничества, усилению международного сотрудничества и координации. Вместе мы наполнили новым содержанием наши отношения в соответствием с зовом новой эпохи", — добавил председатель КНР.

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

китай

россия

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си цзиньпин, в мире, китай, россия, владимир путин