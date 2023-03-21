https://ria.ru/20230321/premer-1859406504.html
Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым китайским премьером
Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым китайским премьером - РИА Новости, 21.03.2023
Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым китайским премьером
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что ему удастся наладить конструктивную совместную работу с новым премьером Госсовета КНР Ли... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:40
2023-03-21T11:40
2023-03-21T11:40
китай
россия
михаил мишустин
си цзиньпин
ли цян
экономика
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что ему удастся наладить конструктивную совместную работу с новым премьером Госсовета КНР Ли Цяном. На встрече с председателем КНР он попросил Си Цзиньпина передать свои теплые поздравления с назначением новому премьеру Государственного совета Китая господину Ли Цяну. "Уверен, что мы с ним наладим конструктивную и товарищескую совместную работу", - сказал он.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян, экономика
Китай, Россия, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Ли Цян, Экономика
Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым китайским премьером
Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым премьером Госсовета КНР Ли Цяном