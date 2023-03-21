https://ria.ru/20230321/premer-1859406504.html

Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым китайским премьером

Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым китайским премьером - РИА Новости, 21.03.2023

Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым китайским премьером

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что ему удастся наладить конструктивную совместную работу с новым премьером Госсовета КНР Ли... РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T11:40

2023-03-21T11:40

2023-03-21T11:40

китай

россия

михаил мишустин

си цзиньпин

ли цян

экономика

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что ему удастся наладить конструктивную совместную работу с новым премьером Госсовета КНР Ли Цяном. На встрече с председателем КНР он попросил Си Цзиньпина передать свои теплые поздравления с назначением новому премьеру Государственного совета Китая господину Ли Цяну. "Уверен, что мы с ним наладим конструктивную и товарищескую совместную работу", - сказал он.

https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян, экономика