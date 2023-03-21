Рейтинг@Mail.ru
Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым китайским премьером - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/premer-1859406504.html
Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым китайским премьером
Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым китайским премьером - РИА Новости, 21.03.2023
Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым китайским премьером
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что ему удастся наладить конструктивную совместную работу с новым премьером Госсовета КНР Ли... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T11:40
2023-03-21T11:40
китай
россия
михаил мишустин
си цзиньпин
ли цян
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857174702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e92ea2f8d971b699c3b7b6f33a615526.jpg
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что ему удастся наладить конструктивную совместную работу с новым премьером Госсовета КНР Ли Цяном. На встрече с председателем КНР он попросил Си Цзиньпина передать свои теплые поздравления с назначением новому премьеру Государственного совета Китая господину Ли Цяну. "Уверен, что мы с ним наладим конструктивную и товарищескую совместную работу", - сказал он.
https://ria.ru/20230321/pokhod-1859317306.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0b/1857174702_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a0abe1b6c53a889f5af03e33a4f823e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян, экономика
Китай, Россия, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Ли Цян, Экономика
Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым китайским премьером

Мишустин уверен, что наладит совместную работу с новым премьером Госсовета КНР Ли Цяном

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер госсовета КНР Ли Цян
Премьер госсовета КНР Ли Цян - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер госсовета КНР Ли Цян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что ему удастся наладить конструктивную совместную работу с новым премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
На встрече с председателем КНР он попросил Си Цзиньпина передать свои теплые поздравления с назначением новому премьеру Государственного совета Китая господину Ли Цяну.
"Уверен, что мы с ним наладим конструктивную и товарищескую совместную работу", - сказал он.
Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин (слева) во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Путин и Си продолжат "великий поход"
Вчера, 08:00
 
КитайРоссияМихаил МишустинСи ЦзиньпинЛи ЦянЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала