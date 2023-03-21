https://ria.ru/20230321/povara-1859455673.html
Известные повара покинули ресторан в Москве, получивший две звезды Michelin
Известные повара покинули ресторан в Москве, получивший две звезды Michelin - РИА Новости, 21.03.2023
Известные повара покинули ресторан в Москве, получивший две звезды Michelin
Шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие покинули свой авторский ресторан Twins Garden, который в 2021 году получил две звезды Michelin. Об этом Иван Березуцкий... РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T14:06
2023-03-21T14:06
2023-03-21T17:38
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие покинули свой авторский ресторан Twins Garden, который в 2021 году получил две звезды Michelin. Об этом Иван Березуцкий сообщил в своем Телеграм-канале."Время бежит, все меняется, меняется мир вокруг нас, меняемся мы сами, меняются наши цели и желания, – написал шеф-повар. – Шесть лет назад мы мечтали создать ресторан, каким сейчас стал Twins Garden. Это стало возможным благодаря нашей прекрасной команде, ее профессионализму и полной самоотдаче. Наша команда вложила в ресторан не только все свои силы, но и частичку души".По словам Ивана Березуцкого, Twins Garden создавался сердцем. "И мы счастливы, что вместе нам удалось сделать лучший проект в нашей жизни, – уточнил он. – Но пришло время двигаться и расти дальше".Сегодня, по его словам, последний день работы братьев в Twins Garden. Говоря о будущем, Березуцкий подчеркнул, что идей и планов очень много. "И, когда придет время, мы вам обязательно обо всем расскажем",– пообещал он и поблагодарил команду, инвестора Алексея Репика и гостей ресторана.В заведении информацию подтвердили. "Да, это так. Иван и Сергей приняли решение покинуть проект. По поводу дальнейшей работы ресторана у меня нет информации", – сообщила представитель Twins Garden Мария Белова."Они являются создателями проекта, но нельзя забывать, что за каждым рестораном стоит инвестор, – прокомментировал ситуацию владелец сети телеграм-каналов и основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев. – Шефы были партнерами, но все равно проект, так или иначе, создан на инвестиции других людей".По его мнению, планы поваров только вырисовываются, так как конкретики объявлено не было. "У меня есть ощущение, что это мирный расход, по обоюдному согласию, но не часть большого плана, – сказал Сысоев. – Исходя из этого, можно предположить, что мы услышим новость о том, что они будут делать, через шесть-девять месяцев. Именно столько занимает разработка концепции, создание нового проекта".Он пожелал талантливым поварам двигаться только вперед. "Конечно, хочется, чтобы Алексей Репик и после их ухода смог сделать очень успешный ресторан, – продолжил эксперт. – Зная качества предпринимателя, думаю, у него получится".
https://ria.ru/20221014/restorany-1823783765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, туристы, рестораны
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Рестораны
Известные повара покинули ресторан в Москве, получивший две звезды Michelin
Братья Березуцкие ушли из ресторана Twins Garden, получившего две звезды Michelin
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости
. Шеф-повара Иван и Сергей Березуцкие покинули свой авторский ресторан Twins Garden, который в 2021 году получил две звезды Michelin. Об этом Иван Березуцкий сообщил
в своем Телеграм-канале.
"Время бежит, все меняется, меняется мир вокруг нас, меняемся мы сами, меняются наши цели и желания, – написал шеф-повар. – Шесть лет назад мы мечтали создать ресторан, каким сейчас стал Twins Garden. Это стало возможным благодаря нашей прекрасной команде, ее профессионализму и полной самоотдаче. Наша команда вложила в ресторан не только все свои силы, но и частичку души".
По словам Ивана Березуцкого, Twins Garden создавался сердцем. "И мы счастливы, что вместе нам удалось сделать лучший проект в нашей жизни, – уточнил он. – Но пришло время двигаться и расти дальше".
Сегодня, по его словам, последний день работы братьев в Twins Garden. Говоря о будущем, Березуцкий подчеркнул, что идей и планов очень много. "И, когда придет время, мы вам обязательно обо всем расскажем",– пообещал он и поблагодарил команду, инвестора Алексея Репика и гостей ресторана.
В заведении информацию подтвердили. "Да, это так. Иван и Сергей приняли решение покинуть проект. По поводу дальнейшей работы ресторана у меня нет информации", – сообщила представитель Twins Garden Мария Белова.
"Они являются создателями проекта, но нельзя забывать, что за каждым рестораном стоит инвестор, – прокомментировал ситуацию владелец сети телеграм-каналов и основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев. – Шефы были партнерами, но все равно проект, так или иначе, создан на инвестиции других людей".
По его мнению, планы поваров только вырисовываются, так как конкретики объявлено не было. "У меня есть ощущение, что это мирный расход, по обоюдному согласию, но не часть большого плана, – сказал Сысоев. – Исходя из этого, можно предположить, что мы услышим новость о том, что они будут делать, через шесть-девять месяцев. Именно столько занимает разработка концепции, создание нового проекта".
Он пожелал талантливым поварам двигаться только вперед. "Конечно, хочется, чтобы Алексей Репик и после их ухода смог сделать очень успешный ресторан, – продолжил эксперт. – Зная качества предпринимателя, думаю, у него получится".
Michelin ушел, а звезды остались: как живут рестораны из знаменитого гида