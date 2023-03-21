https://ria.ru/20230321/povaliy-1859141204.html
Еще один концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в России
Еще один концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в России - РИА Новости, 21.03.2023
Еще один концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в России
Концерт украинской певицы Таисии Повалий, запланированный на 27 марта в Чите, отменили, сообщается на сайте билетного оператора. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T02:03
2023-03-21T02:03
2023-03-21T02:03
шоубиз
таисия повалий
россия
чита
отмена
украина
сво
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19466/45/194664502_0:0:2713:1526_1920x0_80_0_0_12c64b9f38571d5f924886a6599f9c15.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Концерт украинской певицы Таисии Повалий, запланированный на 27 марта в Чите, отменили, сообщается на сайте билетного оператора.По какой причине выступление артистки не состоится — не уточняется. Сама певица тоже пока не прокомментировала ситуацию. Сегодня у Повалий запланирован концерт в Кемерове, а завтра, 21 марта, — в Красноярске. На оба этих шоу билеты есть в продаже. Ранее стало известно об отмене концерта Таисии в Улан-Удэ. Артистка и организаторы шоу до сих пор не рассказали, из-за чего это произошло. В прошлом году, как сообщали СМИ, певица вместе с семьей переехала в Россию. Осенью артистка попала в санкционный список Украины, где остался жить ее сын. Он не поддержал позицию матери.
https://ria.ru/20230317/grebenschikov-1858660065.html
россия
чита
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19466/45/194664502_0:0:2519:1889_1920x0_80_0_0_e4aeb670376aac685155db528d8af7fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таисия повалий, россия, чита, отмена, украина, сво, звезды, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Таисия Повалий, Россия, Чита, отмена, Украина, СВО, звезды, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Еще один концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в России
Второй концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в Чите