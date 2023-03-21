https://ria.ru/20230321/povaliy-1859141204.html

Еще один концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в России

Еще один концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в России - РИА Новости, 21.03.2023

Еще один концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в России

Концерт украинской певицы Таисии Повалий, запланированный на 27 марта в Чите, отменили, сообщается на сайте билетного оператора. РИА Новости, 21.03.2023

2023-03-21T02:03

2023-03-21T02:03

2023-03-21T02:03

шоубиз

таисия повалий

россия

чита

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Концерт украинской певицы Таисии Повалий, запланированный на 27 марта в Чите, отменили, сообщается на сайте билетного оператора.По какой причине выступление артистки не состоится — не уточняется. Сама певица тоже пока не прокомментировала ситуацию. Сегодня у Повалий запланирован концерт в Кемерове, а завтра, 21 марта, — в Красноярске. На оба этих шоу билеты есть в продаже. Ранее стало известно об отмене концерта Таисии в Улан-Удэ. Артистка и организаторы шоу до сих пор не рассказали, из-за чего это произошло. В прошлом году, как сообщали СМИ, певица вместе с семьей переехала в Россию. Осенью артистка попала в санкционный список Украины, где остался жить ее сын. Он не поддержал позицию матери.

https://ria.ru/20230317/grebenschikov-1858660065.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

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