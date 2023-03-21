Рейтинг@Mail.ru
Еще один концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в России - РИА Новости, 21.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
02:03 21.03.2023
https://ria.ru/20230321/povaliy-1859141204.html
Еще один концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в России
Еще один концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в России - РИА Новости, 21.03.2023
Еще один концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в России
Концерт украинской певицы Таисии Повалий, запланированный на 27 марта в Чите, отменили, сообщается на сайте билетного оператора. РИА Новости, 21.03.2023
2023-03-21T02:03
2023-03-21T02:03
шоубиз
таисия повалий
россия
чита
отмена
украина
сво
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19466/45/194664502_0:0:2713:1526_1920x0_80_0_0_12c64b9f38571d5f924886a6599f9c15.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Концерт украинской певицы Таисии Повалий, запланированный на 27 марта в Чите, отменили, сообщается на сайте билетного оператора.По какой причине выступление артистки не состоится — не уточняется. Сама певица тоже пока не прокомментировала ситуацию. Сегодня у Повалий запланирован концерт в Кемерове, а завтра, 21 марта, — в Красноярске. На оба этих шоу билеты есть в продаже. Ранее стало известно об отмене концерта Таисии в Улан-Удэ. Артистка и организаторы шоу до сих пор не рассказали, из-за чего это произошло. В прошлом году, как сообщали СМИ, певица вместе с семьей переехала в Россию. Осенью артистка попала в санкционный список Украины, где остался жить ее сын. Он не поддержал позицию матери.
https://ria.ru/20230317/grebenschikov-1858660065.html
россия
чита
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19466/45/194664502_0:0:2519:1889_1920x0_80_0_0_e4aeb670376aac685155db528d8af7fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таисия повалий, россия, чита, отмена, украина, сво, звезды, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Таисия Повалий, Россия, Чита, отмена, Украина, СВО, звезды, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Еще один концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в России

Второй концерт украинской певицы Таисии Повалий отменили в Чите

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТ.Повалий на съемках новогоднего шоу "Добрый вечер, Москва!"
Т.Повалий на съемках новогоднего шоу Добрый вечер, Москва! - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Концерт украинской певицы Таисии Повалий, запланированный на 27 марта в Чите, отменили, сообщается на сайте билетного оператора.
© SIBKASSAСкриншот сайта SIBKASSA
Скриншот сайта SIBKASSA
© SIBKASSA
Скриншот сайта SIBKASSA
По какой причине выступление артистки не состоится — не уточняется. Сама певица тоже пока не прокомментировала ситуацию.
Сегодня у Повалий запланирован концерт в Кемерове, а завтра, 21 марта, — в Красноярске. На оба этих шоу билеты есть в продаже.
© Яндекс АфишаСкриншот сайта "Яндекс Афиша"
Скриншот сайта Яндекс Афиша
© Яндекс Афиша
Скриншот сайта "Яндекс Афиша"
Ранее стало известно об отмене концерта Таисии в Улан-Удэ. Артистка и организаторы шоу до сих пор не рассказали, из-за чего это произошло.
В прошлом году, как сообщали СМИ, певица вместе с семьей переехала в Россию. Осенью артистка попала в санкционный список Украины, где остался жить ее сын. Он не поддержал позицию матери.
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков во время концерта - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
На Бали отменили концерт Бориса Гребенщикова
17 марта, 17:32
 
ШоубизТаисия ПовалийРоссияЧитаотменаУкраинаСВОзвездыЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала